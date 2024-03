Probabili formazioni Lazio Milan/ Quote: Sarri chi sceglie in attacco? (Serie A, oggi 1 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Le probabili formazioni di Lazio Milan ci accompagnano verso la partita che stasera inaugura la ventisettesima giornata di Serie A. Si tratta di un big-match nobilitato anche dalla presenza di un ex come Stefano Pioli; la Lazio del suo collega Maurizio Sarri può sognare l’impresa in Champions League, ma rischia addirittura di rimanere fuori dall’Europa il prossimo anno: la sconfitta subita a Firenze è stata dolorosa contro una rivale diretta ma indiscutibile valutando la prestazione, in precedenza c’era già stata la sconfitta interna contro il Bologna e dunque per la Lazio adesso la situazione si è fatta particolarmente complicata.

Dal canto suo il Milan si è qualificato agli ottavi di Europa League, deve però ripartire in campionato perché nelle ultime due giornate ha fatto un solo punto, prima perdendo a Monza e poi pareggiando a San Siro contro l’Atalanta. Di conseguenza adesso la Juventus è più lontana, il quarto posto tutto sommato non dovrebbe essere in pericolo ma sarebbe meglio chiudere la pratica considerando che i prossimi mesi potrebbero essere molto intensi, se i rossoneri riusciranno a fare strada in Europa League. Tutto questo premesso su una partita certamente di grande fascino, prendiamoci del tempo per leggere le ultime notizie sulle probabili formazioni di Lazio Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Lazio Milan in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti rossoneri, ma nel contesto in verità di un notevole equilibrio, infatti il segno 2 è proposto a quota 2,25, mentre poi si sale a quota 3,25 sia in caso di pareggio sia per la vittoria della Lazio, quindi hanno lo stesso valore il segno 1 e il segno X.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

LE SCELTE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Lazio Milan, mister Maurizio Sarri deve fare a meno ancora di Patric e Rovella; il suo 4-3-3 potrebbe vedere variazioni nel tridente offensivo, nel quale Zaccagni può prendere il posto di Isaksen a sinistra, ma rischia anche Immobile nel ballottaggio con Castellanos. A destra invece va verso la conferma Felipe Anderson, come detto per il resto possiamo parlare delle stesse scelte anche se in difesa rientra dalla squalifica Gila per affiancare il grande ex Romagnoli, con Lazzari a destra e Marusic terzino sinistro. In mezzo la regia dovrebbe essere affidata a Cataldi; sperano di trovare posto Vecino e Kamada, però i favoriti per le altre due maglie dovrebbero essere Guendouzi e ovviamente Luis Alberto.

LE MOSSE DI PIOLI

Buone notizie per Stefano Pioli che nelle probabili formazioni di Lazio Milan dovrebbe tornare a schierare titolare Calabria; in difesa dunque si ricompone il quartetto con Theo Hernandez a sinistra e la coppia centrale con Thiaw e Kjaer, ma sono tornati anche Kalulu e Tomori, quindi l’emergenza è finita davanti a Maignan. A centrocampo Reijnders, dopo i 90 minuti in panchina contro l’Atalanta, è destinato a rientrare giocando con uno tra Bennacer e Adli, con l’algerino favorito. In avanti giocheranno i soliti noti: a destra Pulisic, a sinistra Rafael Leao e in mezzo al campo Loftus-Cheek, come prima punta giocherà Giroud anche perché Jovic sarà ancora squalificato per l’espulsione che aveva rimediato a Monza.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli-











