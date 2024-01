PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI/ Diretta tv: crisi in mediana per Mazzarri (27 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: A CENTROCAMPO

Continuiamo a parlare delle probabili formazioni di Lazio Napoli, focalizzando adesso la nostra attenzione sui due reparti di centrocampo. Modulo 4-3-3 per la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, dobbiamo dire che la mediana dovrebbe essere il reparto con meno dubbi per i padroni di casa capitolini, infatti dovrebbero essere titolari Guendouzi, Rovella in cabina di regia e naturalmente Luis Alberto. Più complicata potrebbe essere la situazione per Walter Mazzarri, anche perché per il suo Napoli le assenze sono piuttosto pesanti anche a centrocampo, in particolare a causa della squalifica di Cajuste e degli impegni in Coppa d’Africa di Zambo Anguissa.

I partenopei dovrebbero proporre allo stadio Olimpico un modulo 3-4-3, dunque ci aspettiamo di vedere avanzati nel centrocampo a quattro i due esterni, Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, mentre il regista Lobotka dovrebbe essere affiancato da Zielinski, ormai “separato in casa” ma rilanciato in questa situazione d’emergenza, a meno che non gli venga preferito Gaetano – e sarebbe il segno di una rottura a quel punto davvero definitiva. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Con le probabili formazioni di Lazio Napoli ci avviciniamo alla grande sfida della ventiduesima giornata di Serie A in programma domani sera allo stadio Olimpico della capitale pochi giorni dopo la fine della Supercoppa Italiana che ha visto protagoniste entrambe. Per la Lazio di Maurizio Sarri in realtà non è stata una grande esperienza, perché ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro l’Inter in semifinale, meglio allora rigettarsi sul campionato dove le ultime quattro vittorie consecutive hanno decisamente rilanciato le speranze della Lazio di inseguire il quarto posto che varrebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

L’obiettivo è ormai lo stesso anche per il Napoli di Walter Mazzarri, che ha perso la Supercoppa Italiana in extremis contro l’Inter ma adesso deve pensare a un altro match decisamente delicato. Il Napoli in campionato aveva vinto due settimane fa il derby campano con la Salernitana, ma adesso serve continuità di risultati, anche in sfide più difficili, per evitare il rischio di fallire anche l’irrinunciabile obiettivo minimo per chi indossa lo scudetto sul petto. Questo è il quadro della situazione, ma adesso scopriamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lazio Napoli…

Le probabili formazioni di Lazio Napoli portano due pesanti squalifiche per il grande ex Maurizio Sarri, che in attacco dovrà fare a meno di Immobile e Zaccagni. Di conseguenza, nel reparto offensivo del 4-3-3 biancoceleste dovremmo vedere il tridente composto da Isaksen, Felipe Anderson e Pedro, anche se il brasiliano potrebbe anche allargarsi a destra a discapito di Isaksen, con l’inserimento di Castellanos come centravanti. Minori problemi ma comunque un paio di dubbi anche negli altri reparti: il portiere Provedel sarà protetto dalla difesa a quattro formata da Lazzari, Patric (favorito su Gila), Romagnoli e Marusic da destra a sinistra, anche se c’è qualche speranza anche per Pellegrini, mentre a centrocampo dovrebbero essere titolari Guendouzi, Rovella in cabina di regia e naturalmente Luis Alberto.

Sul fronte partenopeo, le probabili formazioni di Lazio Napoli sono ancora più appesantite dalle assenze, tra cui spiccano le squalifiche di Simeone, Cajuste e Kvaratskhelia e gli impegni in Coppa d’Africa di Zambo Anguissa e Osimhen. Nel modulo 3-4-3 che di recente è stato adottato da mister Walter Mazzarri ci aspettiamo quindi Gollini in porta, protetto da Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus; ecco allora avanzati nel centrocampo a quattro i due esterni, Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, mentre il regista Lobotka dovrebbe essere affiancato da Zielinski, rilanciato in questa situazione d’emergenza – a meno che non gli venga preferito Gaetano; l’emergenza è tale sopratutto in attacco, scegliamo il tridente con Politano, Raspadori e Lindstrom, ma potrebbe esserci spazio anche per il nuovo acquisto Ngonge, che “spingerebbe” Raspadori a sinistra a discapito quindi di Lindstrom.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Pedro. All. Sarri.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrom. All. Mazzarri.











