Probabili formazioni Lazio Napoli/ Quote: Mertens e Insigne assenti

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Lazio Napoli ci introducono al big-match di Serie A che andrà in scena questa sera all’Olimpico, una sfida naturalmente di alta classifica che darà risposte importanti sui biancocelesti e i partenopei. La Lazio infatti continua a faticare in campionato, il pareggio di Benevento non basta certo per invertire la tendenza e di conseguenza Simone Inzaghi avrebbe bisogno di una vittoria di prestigio contro una big. Il Napoli di Gennaro Gattuso però ha perso già qualche volta di troppo: al di là delle polemiche, contro l’Inter è arrivata una nuova battuta d’arresto che impone agli azzurri di riscattarsi già questa sera nella capitale. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Lazio Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo nel frattempo anche al pronostico su Lazio Napoli secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, che lasciano intendere una grande incertezza. Gli ospiti sono di un soffio favoriti: il segno 2 per la vittoria partenopea vale 2,55. Si sale poi a quota 2,75 in caso di segno 1 per il successo della Lazio, infine un pareggio varrebbe 3,30 volte la posta in palio per chi avesse creduto nel segno X.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

LE SCELTE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Lazio Napoli, per Simone Inzaghi in difesa non dovrebbero esserci particolari novità rispetto a Benevento, a cominciare dal grande ex Reina in porta. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dal ballottaggio Patric-Luiz Felipe per affiancare Hoedt e Radu, dal momento che permane incertezza circa la forma di Acerbi. Nel 3-5-2 laziale, sulle fasce saranno costretti agli straordinari Lazzari a destra e Marusic a sinistra, anche perché Fares starà fuori per un mese. In mezzo al campo Milinkovic Savic e Luis Alberto sono certi del posto come mezzali di grande qualità, mentre in regia, nonostante la buona prova di Escalante martedì sera, questa volta dovrebbe toccare a Parolo. Davanti Caicedo si candida per affiancare Ciro Immobile, magari sfruttando un Correa di certo non in grande forma, sul quale l’ecuadoriano dovrebbe avere la meglio.

LE MOSSE DI GATTUSO

Sul fronte campano, le probabili formazioni di Lazio Napoli risentono naturalmente delle brutte notizie portate dalla sconfitta contro l’Inter, cioè l’infortunio di Mertens e la squalifica di Insigne. L’attacco del Napoli è comunque di alto livello, ma senza il belga e il capitano non è la stessa cosa: ci sarà comunque il 4-3-3, con Petagna prima punta e ai suoi fianchi gli esterni che saranno Politano a destra e Lozano a sinistra. Basandoci sulla regola dell’alternanza, in porta dovrebbe esserci Meret al posto di Ospina e davanti a lui nella linea difensiva a quattro Di Lorenzo a destra, Manolas e Koulibaly centrali mentre è possibile un ballottaggio Mario Rui-Hysaj a sinistra; infine, nel terzetto di centrocampo dovrebbero essere sicuri titolari Zielinski e Bakayoko, con una maglia invece ancora contesa tra Fabian Ruiz e Demme.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Petagna, Lozano. Allenatore: Gennaro Gattuso.



