Probabili formazioni Lazio Verona/ Quote, Juric perde Amrabat (recupero Serie A)

Nelle probabili formazioni di Lazio Verona, analizziamo le scelte dei due allenatori per il recupero della 17^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020. Dopo aver battuto la Spal con la consueta goleada, la squadra di Simone Inzaghi finalmente gioca la partita che aveva saltato a fine dicembre per la concomitanza con la Supercoppa Italiana – poi vinta contro la Juventus – e che potrebbe addirittura consegnarle il secondo posto, a scapito dell’Inter ma anche a soli 2 punti dalla capolista bianconera: il popolo biancoceleste sogna lo scudetto con buona ragione, oggi in casa c’è un altro test da non sbagliare contro un Hellas che sta disputando un campionato sopra le righe e, con 30 punti (prezioso il pareggio sul campo del Milan), ha sostanzialmente chiuso i conti con l’obiettivo principale – naturalmente la salvezza – e adesso potrebbe addirittura provare a inserirsi nella corsa all’Europa League, che non è ancora ben definita. Noi aspettiamo con trepidazione che allo stadio Olimpico arrivi il momento di giocare, ma intanto possiamo studiare meglio dubbi e certezze da parte dei due allenatori che si incroceranno nel recupero della Serie A, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Lazio Verona.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha proposto per Lazio Verona indicano nella squadra biancoceleste la grande favorita: il segno 1 identifica la vittoria casalinga e vi permetterebbe di incassare una somma corrispondente a 1,37 volte quello che avrete investito con questo bookmaker, mentre con l’ipotesi del successo esterno dell’Hellas la vincita sarebbe pari a 8,25 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, che come sempre viene regolata dal segno X, porta in dote una cifra che ammonta a 5,00 volte la vostra puntata.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA

LE SCELTE DI INZAGHI

Naturalmente Simone Inzaghi conferma il 3-5-2 e le sue proverbiali scelte per Lazio Verona: il tecnico biancoceleste deve ancora fare a meno di Joaquin Correa, perde Adekanye reduce dal gol alla Spal e dovrebbe rinunciare anche a Patric e Cataldi, ma ha le idee chiare e continuerà a puntare su Luiz Felipe Stefan Radu come difensori al fianco del leader Acerbi, con Strakosha che ovviamente sarà il portiere. A centrocampo, il reparto che rappresenta il vero motore di questa squadra straordinaria (al netto dei gol di Immobile, ça va sans dire) ci saranno Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto a giostrare sulle mezzali, con Lucas Leiva che invece sarà il regista piazzato davanti alla difesa e che dovrà dare ordine ed equilibrio a tutto lo schieramento; sulle fasce laterali conferma sia per Manuel Lazzari che per Lulic (anche se Jony potrebbe effettivamente sperare di avere una maglia come titolare), davanti il già citato Immobile cercherà di aumentare il suo bottino di reti andando a caccia del record di Higuain, anche Caicedo che giocherà al suo fianco arriva da una doppietta realizzata domenica.

GLI 11 DI JURIC

Assenza pesante per Ivan Juric, che in Lazio Verona deve convivere con la squalifica di Sofyan Amrabat: il centrocampista marocchino fornisce corsa, quantità e interdizione e senza di lui il compito di Miguel Veloso potrebbe essere più complesso. Con il regista portoghese potrebbe operare Zaccagni, a meno che non venga dato spazio a Badu che sembra ormai recuperato; sulla trequarti dunque ci saranno sia Pessina che Verre, da valutare chi sarà la prima punta dell’Hellas perchè sono in tre a giocarsi la maglia. Al momento Di Carmine sembra favorito su Pazzini e Stepinski; da valutare l’impiego di Borini, che eventualmente potrebbe operare come trequartista o addirittura come esterno a sinistra al posto di Lazovic – dall’altra parte sembra certa la conferma di Faraoni. In difesa il testa a testa, come di consueto, è quello tra Dawidowicz e Gunter: il primo sembra essere in vantaggio e quindi potrebbe completare il reparto arretrato (il quarto migliore di tutta la Serie A) insieme ai soliti Rrahmani e Kumbulla che hanno risvegliato l’interesse delle big (il kosovaro ha già firmato con il Napoli per giugno). In porta, chiaramente, andrà Silvestri.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; M. Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Marusic, D. Anderson, Parolo, Minala, Jony, A. Anderson

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Patric, Cataldi, J. Lukaku, J. Correa, Adekanye

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Zaccagni, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine

A disposizione: A. Berardi, Radunovic, Bocchetti, Gunter, Empereur, Adjapong, Badu, Borini, Stepinski, Pazzini

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: S. Amrabat

Indisponibili: –



