Video/ Milan Verona (1-1): highlights e gol. Pioli non sfonda contro l’Hellas

Allo Stadio Giuseppe Meazza le formazioni di Milan ed Hellas Verona non si fanno del male annullandosi a vicenda con un pareggio per 1 a 1. Come si vede nel video di Milan Verona, nelle fasi iniziali del primo tempo i rossoneri di mister Pioli tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni ma i veneti non rimangono a guardare e, lentamente, guadagnano terreno prezioso schiacciando i rivali di giornata nelle retrovie. I gialloblu riescono quindi a passare in vantaggio al 13′ grazie alla rete messa a segno da Faraoni, su assist dalla sinistra di Zaccagni, e vanno pure in cerca del possibile raddoppio. I lombardi cercano in ogni caso di reagire e trovano il gol del pareggio già al 29′ per merito di Calhanoglu, autore di un calcio di punizione deviato in maniera decisiva da Verre in barriera. La partita rimane bloccata nonostante gli spunti di Leao nel finale di frazione e, in avvio di secondo tempo, sia Pessina che Zaccagni colgono un palo ciascuno per il Verona al 52′ ed al 63′. I calciatori del tecnico Juric si disperano per un’altra chance sprecata al 64′ e le cose si complicano improvvisamente per loro quando Amrabat, su segnalazione del VAR, viene espulso con un rosso diretto a causa di un fallo pericoloso commesso ai danni di Samu Castillejo. Gli sforzi compiuti dai rossoneri per completare la rimonta non sono sufficienti per dare i frutti sperati e le speranze milaniste si stampano contro il palo colpito da Castillejo nel recupero al 90’+2′. Il punto conquistato in questo ventiduesimo turno di campionato permette rispettivamente al Milan di salire a quota 32 nella classifica di Serie A mentre il Verona si porta a quota 30 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il pareggio sia stato sostanzialmente il risultato più giusto soprattuto se si guarda quanto prodotto dalle due compagini in fase offensiva. Entrambe le compagini hanno infatti collezionato 4 occasioni da gol a testa e 6 conclusioni ciascuna indirizzate nello specchio della porta, a fronte del 17 a 8 complessivo in favore del Milan. I rossoneri si sono inoltre distinti avendo fatto loro il possesso palla finale con il 57%, dato questo supportato pure da una maggiore precisione nei passaggi, ovvero l’81% contro il 74% con 427 e 248 appoggi completati. I gialloblu si sono messi in luce senza dubbio per il 129 a 35 nei recuperi, dei quali ben 28 firmati da Kumbulla. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Verona è stata la squadra più scorretta a causa del 12 a 11, 4 del solo Verre, nel computo dei falli commessi e l’arbitro Daniele Chiffi, proveniente dalla sezione di Padova, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Theo Hernandez da un lato, Rrahmani, Pessina, Borini e Silvestri dall’altro.

IL TABELLINO

Milan-Hellas Verona 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 13′ Faraoni(V); 29′ Calhanoglu(M).

Assist: 13′ Zaccagni(V).

MILAN (4-4-2) – Donnarumma; Calabria(77′ Saelemaekers), Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo(90’+3′ Maldini), Kessie, Calhanoglu, Bonaventura(64′ Paquetà); Rebic, Leao. All.: Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1) – Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni(90’+4′ Dawidowicz); Verre(70′ Borini). All.: Juric.

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova).

Ammoniti: 24′ Rrahmani(V); 45’+1′ Theo Hernandez(M); 86′ Pessina(V); 90’+3′ Borini(V); 90’+5′ Silvestri(V).

Espulsi: 68′ Amrabat(V).

