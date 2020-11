Probabili formazioni Lazio Zenit/ Diretta tv, Inzaghi punta su Akpa Akpro e Correa?

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ZENIT: CHI IN CAMPO ALL’OLIMPICO?

Parlando delle probabili formazioni di Lazio Zenit prendiamo in esame la partita che si gioca alle ore 21:00 di martedì 24 novembre, valida per la quarta giornata nel gruppo F di Champions League 2020-2021. Rilanciatasi con il 2-0 di Crotone, la squadra biancoceleste deve ora sistemare la sua situazione in campo europeo: ancora imbattuto, Simone Inzaghi sa di dover vincere una partita importante che arriva allo stadio Olimpico e rappresenta una bella occasione per riprendersi il primo posto in classifica. Dopo aver battuto brillantemente il Borussia Dortmund la Lazio ha pareggiato due partite consecutive, compresa quella di San Pietroburgo ripresa per i capelli; adesso serve un esame di maturità importante, detto che la strada verso gli ottavi di finale è ancora piuttosto in discesa. Aspettando dunque che arrivi il calcio d’inizio, possiamo iniziare a studiare quelle che potrebbero essere le mosse da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Lazio Zenit.

LAZIO ZENIT IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Lazio Zenit sarà disponibile soltanto agli abbonati della televisione satellitare, che dunque la potranno seguire attraverso il loro decoder ma anche, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ZENIT

LE SCELTE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Lazio Zenit Simone Inzaghi studia una formazione abbastanza diversa rispetto a quella che ha giocato allo Scida. In porta andrà Pepe Reina; difesa con Acerbi a comandare stretto tra Patric e Stefan Radu che è tornato a disposizione, a centrocampo invece sarà ancora assente Sergej Milinkovic-Savic risultato positivo al Coronavirus, di conseguenza a giocarsi il posto come mezzala saranno Parolo e Cataldi ma con il possibile inserimento di Akpa Akpro, che ha dimostrato di poter fare bene e potrebbe essere il titolare a sorpresa. Conferma per Lucas Leiva davanti alla difesa così come per Luis Alberto, che come sempre sarà il battitore libero; a destra Manuel Lazzari resta favorito su Marusic, a sinistra Fares è ormai diventato la prima scelta del tecnico biancoceleste; Joaquin Correa, reduce dal primo gol in campionato, dovrebbe nuovamente affiancare Ciro Immobile nel reparto offensivo, ma occhio naturalmente a Muriqi e Caicedo.

I DUBBI DI SEMAK

Sergey Semak affronta le probabili formazioni di Lazio Zenit pensando a un 4-1-4-1: davanti al portiere Mikhail Kerzhakov non cambia l’assetto difensivo nel quale Lovren guida il reparto con la collaborazione dell’ucraino Rakitskiy, sulle corsie laterali dovremmo invece vedere la conferma di Karavaev e Douglas Santos. Il giocatore che si piazza davanti alla difesa facendo da filtro e punto di riferimento è Barrios; poi avremo una linea di trequartisti con Erokhin e Ozdoev, sulla sinistra si dovrebbe nuovamente allargare Zhirkov con Kuzyaev che invece sarà l’esterno sull’altro versante. Come prima punta, ecco il gigante Dzyuba: il veterano dello Zenit ha avuto un grande avvio di campionato segnando 7 gol, ma in Champions League non si è ancora sbloccato e dunque affronterà questa partita nel tentativo di trovare finalmente la via della rete, cosa che potrebbe dargli una motivazione extra.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, S. Radu; M. Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; J. Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

ZENIT (4-1-4-1): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Barrios; Kuzyaev, Ozdoev, Erokin, Zhirkov; Dzyuba. Allenatore: Sergey Semak



© RIPRODUZIONE RISERVATA