Probabili formazioni Lecce Inter/ Diretta tv: Conte riabbraccia Skriniar e Barella

Alla vigilia della 20^ giornata di Serie A, vogliamo ora analizzare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Lecce Inter, affascinante match che avrà luogo solo domani alle ore 15,00 tra le mura del Via del Mare. Sia Liverani che Conte approcciano al turno con la necessitò di amministrare bene i propri giocatori: tra i giallorossi si registrano parecchi acciaccati o indisponibili, mentre per i nerazzurri bisogna fare attenzione a gestire le forze dei giocatori disponibili, dato che in settimana il club milanese è stato protagonista anche negli ottavi di finale di Coppa Italia. Va però aggiunto, a gioia dei tifosi dell’Inter, che l’infermeria nerazzurra man mano di sta finalmente svuotando e nella 20^ giornata di Serie A Conte ritrova anche Skriniar e Barella, smaltita la squalifica del giudice sportivo. Vediamo allora da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Lecce Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Inter verrà affidata ai canali della televisione satellitare, pertanto si tratterà di un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento Sky che potranno seguire questa partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER

LE MOSSE DI LIVERANI

Come annunciato prima, per fissare le probabili formazioni di Lecce Inter, Liverani dovrà in primis monitorare le condizioni di diversi acciaccati: pur in caso di grandi forfait però il tecnico giallorosso riuscirà a mettere in campo un buon 11 al Via del Mare domani pomeriggio. Ecco dunque che fissato il classico 4-3-1-2, saranno domani Babacar e Falco ad agire dal primo minuto come titolare in attacco, con il supporto Mancosu, fedele sulla tre quarti. Sono poi maglie confermate nella mediana dei pugliese con Deiola, Tachtsidis e Petriccione che non dubitano di scendere in campo dal primo minuto.Qualche ballottaggio in più però si potrebbe accendere nel reparto arretrato del Lecce, posto di fronte al numero 1 Gabriel. Nello schieramento a 4 di domani però dovremo vedere dal primo minuto Donati, Lucioni, Rossettini e Dell’Orco, anche se dalla panchina scalpita Meccariello.

LE SCELTE DI CONTE

Nella 20^ giornata di Serie A, certo Conte non rinuncerà al classico 3-5-2, dove pure, come abbiamo riferito prima, il tecnico nerazzurro ha riabbracciato Skriniar e Barella dopo la squalifica. Il primo dunque domani al Via del Mare si collocherà in difesa, in compagnia di De Vrij e Bastoni, mentre tra i pali non mancherà il capitano Handanovic. Nella mediana a cinque poi ben figurerà invece l’ex Cagliari, che occuperà lo spazio al centro del reparto in compagnia con Brozovic e Sensi, anche se Gagliardini rimane una valida alternativa dalla panchina: Biraghi e Candreva si accomoderanno sull’esterno. Sono poi maglie consegnate nell’attacco dell’Inter all’inossidabile coppia Lukaku-Lautaro Martinez: vi è però speranza di rivedere in campo Alexis Sanchez, dopo il grave infortunio che lo ha colpito lo scorso mese di ottobre.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-1-2): 21 Gabriel; 7 Donati, 5 Lucioni, 13 Rossettini, 39 Dell’Orco; 4 Petriccione, 77 Tachsidis, 14 Deiola; 8 Mancosu; 10 Falco, 30 Babacar All. Liverani

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 10 L Martinez, 9 Lukaku All. Conte.



