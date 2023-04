PROBABILI FORMAZIONI LECH POZNAN FIORENTINA/ Quote: Luka Jovic, il bomber di coppa

PROBABILI FORMAZIONI LECH POZNAN FIORENTINA: IL BOMBER

Naturalmente nel parlare delle probabili formazioni di Lech Poznan Fiorentina bisogna citare Luka Jovic che, come accennato, è il miglior marcatore della squadra viola in Conference League. Stagione in chiaroscuro per il serbo, che dopo aver dominato nel 2018-2019 (semifinalista in Europa League a suon di gol) è passato dal Real Madrid senza lasciare il segno, è tornato all’Eintracht ma non si è ripetuto. La Fiorentina sarebbe potuta essere una grande occasione, ma forse sul suo rendimento influisce il fatto che Vincenzo Italiano lo faccia giocare come prima punta nel tridente, quando Jovic è più propriamente un attaccante di movimento; fatto sta che in Serie A il serbo ha segnato appena 4 gol in 25 apparizioni.

Molto meglio in Conference League: 6 gol per Jovic in 8 partite per 483 minuti disputati, il numero 7 della Fiorentina però è fermo alla doppietta del Municipal di Braga (era l’andata dei playoff, 16 febbraio) perché poi è rimasto in panchina in due delle seguenti tre gare, giocando titolare contro il Sivasspor ma senza lasciare il segno. Adesso per Jovic, tornato a giocare lo scorso sabato dopo un’infezione virale, può essere il momento per ripartire e aiutare la Fiorentina a raggiungere la semifinale di Conference League, vedremo come andranno le cose in campo… (agg. di Claudio Franceschini)

LECH POZNAN FIORENTINA: CHI GIOCA IN POLONIA?

Con le probabili formazioni di Lech Poznan Fiorentina andiamo a parlare delle scelte da parte dei due allenatori per la partita che, alle ore 21:00 di giovedì 13 aprile, si gioca per l’andata dei quarti di finale della Conference League 2022-2023. I viola continuano la loro marcia verso un possibile titolo che garantirebbe un posto in Europa League: dopo aver eliminato il Braga, e in seguito il Sivasspor, ora la squadra di Vincenzo Italiano se la vede con un Lech Poznan che con una doppia vittoria netta ha fatto fuori il Djurgarden e si prepara ora ad affrontare una avversaria superiore, sperando però di far valere il fattore campo.

La Fiorentina è anche reduce da una bella serie in campionato con cui ha ripreso la marcia; il pareggio contro lo Spezia ha leggermente rallentato questo passo e dunque ci sarà voglia di rivalsa da parte dei viola, che sanno bene di poter davvero vincere la Conference League considerate le altre squadre presenti nel tabellone. Ora, mentre aspettiamo che la partita si giochi, proviamo a fare qualche considerazione sul modo in cui gli allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Lech Poznan Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Lech Poznan Fiorentina possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per l’andata dei quarti di finale in Conference League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 4,75 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,70 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 1,75 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI LECH POZNAN FIORENTINA

GLI 11 DI VAN DEN BROM

John Van Den Brom deve rinunciare allo squalificato Murawski per Lech Poznan Fiorentina: a centrocampo dunque dovrebbe essere impiegato il duo formato da Karlstrom e Kvekveskiri, con una difesa nella quale Salamon e Milic saranno i centrali a protezione del portiere Bednarek mentre sulle corsie esterne dovrebbero correre Joel Pereira e Rebocho. La tegola è davanti, perché il Lech Poznan dovrebbe essere senza l’infortunato Szymczak; dunque il modulo dovrebbe appunto essere un 4-2-3-1 con Ishak, miglior marcatore della squadra in campionato, che agirebbe da unico centravanti avendo alle sue spalle una linea composta da tre trequartisti. Qui, sulle fasce laterali dovremmo avere il ballottaggio Ba Loua-Velde a sinistra, sull’altro versante invece dovrebbe essere titolare Skoras; in mezzo invece Marchwinski si gioca la maglia con Afonso Sousa.

I DUBBI DI ITALIANO

Per Lech Poznan Fiorentina Italiano ritrova Sofyan Amrabat, che ha saltato la partita contro lo Spezia per squalifica: il marocchino tornerà dunque a occuparsi della regia, ai suoi lati come sempre il solito testa a testa tra le mezzali che potrebbe essere vinto da Bonaventura e Barak, anche se Mandragora rimane una soluzione alternativa di tutto rispetto. In difesa si rivedrà anche Milenkovic, che a questo punto farebbe coppia con Igor davanti al portiere Pietro Terracciano; come terzini i due favoriti restano Dodò e Biraghi, arrivati ai quarti di finale si dovrebbe andare con il miglior reparto possibile. Da valutare anche il tridente offensivo della Fiorentina: qui infatti Ikoné e Riccardo Sottil non hanno particolarmente brillato contro lo Spezia, dunque la sensazione è che possano giocare Nico Gonzalez e Saponara con Arthur Cabral che se la vede con Luka Jovic, essendo in vantaggio anche se il serbo è il cannoniere di Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI LECH POZNAN FIORENTINA: IL TABELLINO

LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek; Joel Pereira, Salamon, Milic, Rebocho; Karlstom, Kvekveskiri; Skoras, Marchwinski, Ba Loua; Ishak. Allenatore: John Van Den Brom

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, S. Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, A. Cabral, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano











