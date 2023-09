Probabili formazioni Lettonia Italia U21/ Nasti prima punta? (Qualificazioni Europei, 8 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI LETTONIA ITALIA U21: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Lettonia Italia U21 ci portano a parlare della prima partita valida per le qualificazioni agli Europei 2025: si gioca allo Stadio Slokas di Jurmala, ore 16:00 di venerdì 8 settembre, e per gli azzurrini inizia il nuovo corso di Carmine Nunziata, reduce dalla finale del Mondiale Under 20 e che ha preso il posto di Paolo Nicolato. L’ex CT paga un ciclo nel quale non è riuscito a soddisfare gli obiettivi e confermare il talento che il nostro gruppo aveva: agli ultimi Europei, siamo stati incredibilmente eliminati al primo turno.

Gli Europei di categoria stanno diventando una sorta di ossessione, per quanto a livello giovanile non dovrebbero essere i titoli il primo punto all’ordine del giorno; sia come sia, oggi iniziamo il nostro percorso e dunque vedremo quello che succederà a Jurmala, ma prima che si giochi possiamo fare una rapida analisi circa le scelte che i due Commissari Tecnici potrebbero operare per questa partita, dunque prendiamoci del tempo utile per andare a valutare in maniera approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Lettonia Italia U21.

PROBABILI FORMAZIONI LETTONIA ITALIA U21

GLI 11 DI BASOVS

Aleksandrs Basovs ha già esordito nelle qualificazioni agli Europei battendo San Marino: dunque il 4-4-2 per Lettonia Italia U21 potrebbe ricalcare quello visto lo scorso giugno. Avremmo secondo questa idea una difesa che, davanti a Vilkovs, sarebbe composta da Vientiess e Sliede come centrali con due terzini che sarebbero Rascevskis a destra e Maslovs a sinistra. In mezzo al campo invece Ammanis e Vapne formano la cerniera che dovrà dare protezione al reparto arretrato e provare anche a impostare la manovra; Novikovs invece è un terzino che in questo caso sarebbe adattato qualche metro più avanti sulla linea mediana (in alternativa può farlo anche Rascevsiks), sull’altro versante avremo invece Puzirevskis. L’unico assente rispetto alla partita contro San Marino sarebbe Sits; a fare coppia con Kauselis al centro dell’attacco sarà quindi uno tra Melnis e Lizunovs.

LE SCELTE DI NUNZIATA

Nunziata dovrebbe operare con il 4-3-3 in Lettonia Italia U21. Il portiere titolare del nuovo corso è Desplanches, poi davanti a lui Kayode potrebbe fare il terzino destro con Ruggeri eventualmente sull’altro versante, al centro invece Diego Coppola rappresenta ormai una certezza e al suo fianco potremmo vedere Pirola, che ha messo insieme una bella esperienza nella Salernitana. Passiamo poi al centrocampo, dove c’è solo l’imbarazzo della scelta: diciamo che Miretti, Edoardo Bove e Casadei possono essere le tre scelte di Nunziata, ma bisogna tenere conto del regista che in questa nuova Italia U21 può essere Prati, il che dunque escluderebbe uno dei tre di cui sopra, con rotazioni previste di partita in partita. Davanti, Baldanzi può posizionarsi tra le linee con un 4-3-1-2 oppure andare a fare l’esterno alto a sinistra; Lorenzo Colombo potrebbe agire laterale a destra come già fatto nel corso della carriera, Nasti sarebbe la prima punta ma con la viva concorrenza di Esposito e Oristanio.

PROBABILI FORMAZIONI LETTONIA ITALIA U21: IL TABELLINO

LETTONIA U21 (4-4-2): Vilkovs; Rascevskis, Vientless, Sliede, Maslovs; Novikovs, Ammanis, Vapne, Puzirevskis; Kauselis, Melnis. Allenatore: Aleksandrs Basovs

ITALIA U21 (4-3-3): Desplanches; Kayode, D. Coppola, Pirola, Ruggeri; Casadei, Prati, Miretti; L. Colombo, Nasti, Baldanzi. Allenatore: Carmine Nunziata











