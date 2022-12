Probabili formazioni Lione Monza/ Diretta tv: chi gioca in attacco? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI LIONE MONZA: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Lione Monza, un’amichevole davvero molto interessante che si gioca giovedì 22 dicembre: siamo al Groupama Stadium, casa di un Olympique che alla ripresa della Ligue 1 dovrà andare a caccia di un posto nelle prossime coppe europee ma che al momento non sembra aver tratto troppo beneficio dal cambio di allenatore, con Laurent Blanc che è tornato in Europa – e nel suo Paese di origine – al posto dell’esonerato Peter Bosz, che stava affondando a centro classifica (dove del resto il Lione è ancora).

Il Monza arriva dalla sconfitta di Lugano, un’amichevole internazionale di altro tenore ma che ha comunque dato qualche indicazione utile a Raffaele Palladino; qui il cambio in panchina è servito eccome perché i brianzoli, dall’ultimo posto in Serie A, sono arrivati ad avere un bel margine sulla zona retrocessione e nell’ultima casalinga ufficiale del 2021 hanno schiantato il Verona con un 2-0 interno. Aspettando allora che arrivi giovedì, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori per questa amichevole, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Lione Monza.

DIRETTA LIONE MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lione Monza sarà garantita da Venti, come da programmazione ufficiale: la partita amichevole sarà dunque fornita da Mediaset e sarà un appuntamento in chiaro per tutti, appunto al canale 20 del vostro telecomando. In assenza di un televisore potrete comunque seguire questo match anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play o installarne la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE MONZA

LE SCELTE DI BLANC

È sempre difficile stabilire le scelte in amichevole, ma per Lione Monza possiamo comunque ipotizzare una formazione la più competitiva possibile per Blanc che va a caccia di certezze. Da valutare Toko Ekambi, tornato dai Mondiali; Barcola potrebbe prenderne il posto sulla corsia sinistra del tridente, a destra invece si prepara a giocare Cherki con uno tra Lacazette e Moussa Dembélé che sarà il centravanti titolare, e l’altro che inevitabilmente avrà spazio nel secondo tempo. In porta va un Anthony Lopes che non è stato preso in considerazione dal Portogallo per la spedizione in Qatar; Diomandé e Lukeba davanti a lui, Gusto e Henrique Silva (aspettando il campione del mondo Tagliafico) operano invece sulle corsie laterali. Resta il centrocampo: qui sappiamo che il playmaker del Lione è Thiago Mendes, poi abbiamo Aouar che è stato ed è tuttora cercato da mezza Europa ma fino a questo momento è rimasto qui, lui potrebbe occupare una delle mezzali con Caqueret sull’altro versante, ma come già detto bisognerà poi vedere se le scelte saranno effettivamente queste.

GLI 11 DI PALLADINO

Qualche naturale dubbio anche per Palladino in vista di Lione Monza: l’allenatore dei brianzoli adotta la difesa a tre e due trequartisti a supporto di un solo attaccante. Da vedere le scelte sui singoli: in porta per esempio potrebbe anche giocare Cragno pur se Di Gregorio resta favorito, poi la linea arretrata sarà comandata da Caldirola che avrà ai suoi lati Marlon e Izzo con due laterali che sulla carta sarebbero Ciurria, il jolly di questo Monza, e verosimilmente Carlos Augusto che in questo momento ne è l’uomo in più, con qualche possibilità per D’Alessandro che può giocare su entrambe le corsie, ma in realtà anche sulla trequarti. A dire il vero tra le linee sembra che a giocarsi il posto siano in tre: Caprari che ha giocato tanto anche in campionato, Colpani e Pessina. Quest’ultimo può anche arretrare a centrocampo, come è stato utilizzato nell’ultima di Serie A; in caso contrario invece in mediana potrebbe andare Filippo Ranocchia, che dunque formerebbe una cerniera “juventina” insieme a Rovella, considerando che entrambi i giovani sono di proprietà bianconera. Davanti, sarà possibile staffetta tra Dany Mota, Gytkjaer e Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE MONZA: IL TABELLINO

LIONE (4-3-3): Anthony Lopes; Gusto, Diomandé, Lukeba, Henrique Silva; Aouar, Thiago Mendes, Caqueret; Cherki, Lacazette, Toko Ekambi. Allenatore: Laurent Blanc

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Rovella, F. Ranocchia, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Dany Mota. Allenatore: Raffaele Palladino











