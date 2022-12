Probabili formazioni Lione Monza/ Quali scelte per Palladino? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI LIONE MONZA: AMICHEVOLE DI PRESTIGIO PER I BRIANZOLI

Le probabili formazioni di Lione Monza sono utili per entrare nel clima di un’amichevole davvero molto interessante, in programma oggi al Groupama Stadium, casa di un Olympique Lione che alla ripresa della Ligue 1 dovrà andare a caccia di un posto nelle prossime coppe europee. Il cambio di allenatore ha riportato “a casa” Laurent Blanc al posto dell’esonerato Peter Bosz, ma il Lione resta ancora a centro classifica e allora la seconda metà della stagione sarà fondamentale per le ambizioni di una squadra abituata ad essere tra le big di Francia.

Il Monza arriva dalla sconfitta di Lugano, un’amichevole che ha comunque dato qualche indicazione utile a Raffaele Palladino; a proposito di cambi in panchina, i brianzoli hanno azzeccato la mossa passando dall’ultimo posto in Serie A ad avere un bel margine sulla zona retrocessione. Oggi però il match ha un fascino davvero speciale. Chissà se sotto la guida di Berlusconi e Galliani il Monza potrà mai arrivare a giocare partite di questo spessore a livello ufficiale: per ora, pensiamo all’attualità e leggiamo le probabili formazioni di Lione Monza.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE MONZA

LE SCELTE DI BLANC

Le probabili formazioni di Lione Monza potrebbero vedere un assetto il più competitivo possibile per Blanc, che va a caccia di certezze. Da valutare Toko Ekambi, Barcola potrebbe prenderne il posto sulla sinistra del tridente, a destra invece si prepara a giocare Cherki con uno tra Lacazette e Moussa Dembélé che sarà il centravanti titolare. In porta ecco Anthony Lopes; nella difesa a quattro dei padroni di casa dell’OL giocheranno centrali Diomandé e Lukeba davanti a lui, Gusto e Henrique Silva saranno invece i due terzini. A centrocampo il playmaker del Lione è Thiago Mendes, poi abbiamo Aouar che potrebbe essere una delle mezzali con Caqueret, ma sono possibili varie opzioni e in ogni caso ci saranno molte sostituzioni.

LE MOSSE DI PALLADINO

Qualche dubbio anche per Palladino nelle probabili formazioni di Lione Monza: il modulo comunque dovrebbe essere il 3-4-2-1. In porta Di Gregorio resta favorito, la linea arretrata sarà comandata da Caldirola con ai suoi lati Marlon e Izzo; i due laterali dovrebbero essere Ciurria e Carlos Augusto, con qualche possibilità per D’Alessandro che può giocare anche sulla trequarti. A dire il vero tra le linee sembra che a giocarsi il posto siano Caprari, Colpani e Pessina. Quest’ultimo può naturalmente anche arretrare a centrocampo, come è stato utilizzato nell’ultima di Serie A; in caso contrario invece in mediana potrebbe andare Filippo Ranocchia, che dunque formerebbe una cerniera “juventina” insieme a Rovella, entrambi sono di proprietà bianconera. Davanti, sarà possibile staffetta tra Dany Mota, Gytkjaer e Petagna che si contendono una sola maglia di partenza.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE MONZA: IL TABELLINO

LIONE (4-3-3): Anthony Lopes; Gusto, Diomandé, Lukeba, Henrique Silva; Aouar, Thiago Mendes, Caqueret; Cherki, Lacazette, Toko Ekambi. All. Blanc.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Rovella, Ranocchia, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Dany Mota. All. Palladino.











