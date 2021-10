Probabili formazioni Lituania Svizzera/ Quote: Seferovic prima punta

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA SVIZZERA: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Con le probabili formazioni di Lituania Svizzera ci avviciniamo a una partita che interessa molto da vicino anche l’Italia, perché stasera a Vilnius giocano i nostri più immediati inseguitori nel girone C delle qualificazioni europee ai Mondiali Qatar 2022. Riflettori dunque puntati sulla Svizzera, che vincendo sabato contro l’Irlanda del Nord si è portata a -3 dagli Azzurri e oggi potrebbe operare l’aggancio al primo posto per poi giocarsi tutto il mese prossimo a Roma.

Qualificazioni Mondiali 2022/ Risultati finali e classifiche: record Germania!

Per la Svizzera questa è una partita da non sbagliare, contro il fanalino di coda in classifica, anche se sabato la Lituania ha vinto contro la Bulgaria dimostrando di essere una discreta squadra. Se oggi i baltici riuscissero ad ottenere anche solo un pareggio, per l’Italia la strada verso il Qatar si farebbe tutta in discesa. Tutto questo premesso, scopriamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Lituania Svizzera.

Diretta/ Macedonia del Nord Germania (risultato finale 0-4): Musiala firma il poker!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo anche al pronostico su Lituania Svizzera in base alle quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti sono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,21, mentre poi si sale già a quota 6,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 12 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria della Lituania.

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA SVIZZERA

LE MOSSE DI IVANAUSKAS

Analizzando le probabili formazioni di Lituania Svizzera, ecco che il c.t. Valdas Ivanauskas potrebbe schierare la squadra di casa secondo il modulo 4-2-3-1,con questi possibili titolari: la difesa a quattro formata da Lasickas, Utkus, Klimavicius e Slavickas davanti al portiere Setkus; a centrocampo potremmo trovare la coppia mediana formata da Slivka e Megelaitis, mentre sulla trequarti sono favoriti per essere titolari Novikovas, Verbickas e Kazlauskas in appoggio all’unica punta Dubickas.

Probabili formazioni Bulgaria Irlanda del Nord/ Quote: moduli speculari

LE SCELTE DI YAKIN

Sul fronte elvetico, sono senza dubbio più stuzzicanti le probabili formazioni di Lituania Svizzera. Il c.t. Murat Yakin dovrebbe adottare il modulo 4-3-2-1 e ci aspettiamo in campo dal primo minuto il veterano portiere Sommer; davanti a lui la difesa a quattro formata da Widmer, Elvedi, Akanji e Rodriguez da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto con l’atalantino Freuler, Frei e Zakaria; infine in attacco ecco Fassnacht e Vargas ad agire come trequartista a supporto del centravanti Seferovic.

IL TABELLINO

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Utkus, Klimavicius, Slavickas; Slivka, Megelaitis; Novikovas, Verbickas, Kazlauskas; Dubickas. All. Ivanauskas.

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, F. Frei, Zakaria; Fassnacht, Vargas; Seferovic. All. Yakin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA