Probabili formazioni/ Liverpool Chelsea, quote: Alisson grande assente in Supercoppa

Liverpool Chelsea si gioca alle ore 21.00 di stasera: le due formazioni inglesi sono attese in campo al Besiktas Park di Istanbul per contendersi la Supercoppa Europea 2019. Il Liverpool campione d’Europa in carica ha cominciato bene anche nella nuova Premier League, il Chelsea detentore dell’Europa League invece è reduce da una batosta contro il Manchester United e dunque dovrà migliorare molto per mettere paura ai Reds. Adesso però vediamo quali sono le probabili formazioni di Liverpool Chelsea in base alle ultime notizie circa le due squadre inglesi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo al pronostico di Liverpool Chelsea: dopo la prima giornata di Premier League, esso è a senso unico in favore dei Reds. Le quote dell’agenzia di scommesse sportive Snai infatti parlano chiaro e vedono il segno 1 per la vittoria del Liverpool quotato a 1,60, mentre si sale a 4,00 in caso di segno X; infine una vittoria del Chelsea varrebbe 5,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL CHELSEA

LE MOSSE DI KLOPP

Per le probabili formazioni di Liverpool Chelsea, Klopp dovrebbe dare fiducia al classico 4-3-3, modulo di gioco fisso per i Reds sotto la guida del tecnico tedesco. Naturalmente però il Liverpool dovrà fare i conti con l’assenza dell’infortunato Alisson, che si è fatto male nella prima giornata di campionato, dunque fra i pali giocherà lo spagnolo Adrian. Davanti a lui vedremo una difesa a quattro composta probabilmente da Robertson, Gomez, Van Dijk e Alexander-Arnold, con Matip però ancora in corsa per una maglia da titolare. I candidati titolari a centrocampo saranno Wijnaldum, Fabinho e Henderson, mentre in attacco potrebbe esserci un altro ballottaggio ancora da sciogliere. Ci aspettiamo infatti il classico tridente composto da Mané, Firmino e Salah, ma anche Origi sta molto bene e di conseguenza l’attaccante belga sarà come minimo una alternativa di lusso per Klopp.

LE SCELTE DI LAMPARD

In casa Chelsea, la situazione è radicalmente diversa e anche le probabili formazioni ne risentono, perché Frank Lampard potrebbe essere già costretto a rivedere quelle che domenica erano state le sue scelte. Vedremo Kepa tra i pali, in difesa i favoriti sono da destra a sinistra Azpilcueta, Zouma, Christensen ed Emerson, anche se nessuno di loro è piaciuto a Old Trafford, come è normale che sia per una difesa che ha incassato quattro gol. A centrocampo i titolari potrebbero essere Kanté e uno tra Jorginho e Kovacic, perché potrebbe avere la meglio un’opzione più fisica rispetto alla coppia con i due ex giocatori di Serie A, mentre nel reparto offensivo Pedro, Mount e Pulisic dovrebbero agire sulla trequarti a supporto della prima punta Giroud, con Barkley ed Abraham che sembrano dunque destinati a partire dalla panchina.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Robertson, Gomez, Van Dijk, Alexander-Arnold; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Mané, Firmino, Salah. All. Klopp.

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilcueta, Zouma, Christensen, Emerson; Kanté, Kovavic; Pedro, Mount, Pulisic; Giroud. All. Lampard.



