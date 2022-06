Probabili formazioni Lussemburgo Italia Under 21/ Le scelte di Nicolato

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO ITALIA UNDER 21: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Lussemburgo Italia Under 21 ci avviciniamo alla partita che nel tardo pomeriggio di oggi sarà valida per il girone 6 delle qualificazioni agli Europei di categoria. L’Italia Under 21 allenata dal c.t. Nicolato è capolista, ma naturalmente punta a una nuova vittoria per rafforzare sempre più la propria posizione, a maggior ragione contro una rivale contro il Lussemburgo che invece è già tristemente certa di essere eliminata dalla fase finale.

Probabili formazioni Croazia Francia/ Quote, sia Dalic che Deschamps cambiano?

La partita d’andata era arrivata praticamente ad inizio stagione e aveva visto la vittoria per 3-0 degli Azzurrini il 3 settembre scorso: quasi un anno dopo, potrebbe essere interessante anche fare dei confronti per verificare quali progressi ci siano stati. Adesso però andiamo ad esaminare in maggiore dettaglio tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Lussemburgo Italia Under 21.

Probabili formazioni Italia Ungheria/ Diretta tv, ancora modifiche? (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO ITALIA UNDER 21

LE MOSSE DI CARDONI

Nelle probabili formazioni di Lussemburgo Italia Under 21 emerge come la Nazionale di casa, allenata da Manuel Cardoni, sia un mix multietnico, come emerge dai cognomi degli undici giocatori che dovrebbero essere titolari oggi, schierati secondo il modulo 3-5-2. In porta ecco Martin; davanti a lui agirà la difesa a tre formata da Dzogovic, D’Anzico e Sinner; folta linea a cinque invece a centrocampo, con Latic, Ikene, Monteiro Lima, Monteiro de Oliveira e Schmit da destra a sinistra; infine, i due attaccanti dovrebbero essere Rupil e Hansen.

Risultati Nations League, classifiche/ Spagna salva al 90', derby alla Norvegia!

LE SCELTE DI NICOLATO

Per quanto riguarda invece gli Azzurrini, il c.t. Paolo Nicolato nelle probabili formazioni di Lussemburgo Italia Under 21 dovrebbe optare per un modulo 4-3-3 nel quale non ci sarà Udogie che nei giorni scorsi ha lasciato il ritiro. Carnesecchi è la certezza tra i pali; davanti a lui, potrebbero giocare nella difesa a quattro Cambiaso, Lovato, Okoli e Parisi; nel terzetto di centrocampo ipotizziamo invece titolari Ranocchia, Miretti e Rovella; infine il tridente d’attacco dell’Italia Under 21 dovrebbe vedere in campo oggi dal primo minuto Colombo, Pellegri e Vignato allo Stade Parc des Sports di Differdange.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO ITALIA UNDER 21

LUSSEMBURGO (3-5-2): Martin; Dzogovic, D’Anzico, Sinner; Latic, Ikene, Monteiro Lima, Monteiro de Oliveira, Schmit; Rupil, Hansen. Ct. Cardoni.

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Cambiaso, Lovato, Okoli, Parisi; Ranocchia, Miretti, Rovella; Colombo, Pellegri, Vignato. Ct. Nicolato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA