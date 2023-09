PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD ITALIA/ Quote, ecco la nuova mediana (Qualificazioni Euro 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD ITALIA: LA NUOVA MEDIANA

Leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Macedonia del Nord Italia, possiamo fare riferimento al centrocampo che è uno dei reparti in cui potrebbero esserci le modifiche più sostanziali da parte di Luciano Spalletti. Sembra finita l’era di Marco Verratti e Jorginho, tra i grandi protagonisti nella vittoria degli Europei; a dire i vero il nostro nuovo CT non ha stravolto le idee di Roberto Mancini (anche perché i giocatori sono sostanzialmente quelli) ma la convocazione di Davide Frattesi potrebbe comunque aprire un nuovo corso per la mediana azzurra, anche se difficilmente l’ex Sassuolo sarà titolare da subito.

Quello che è curioso è che, senza Jorginho, sono in tanti a poter fare il regista: nessuno dei convocati lo è di ruolo, ci si possono adattare Sandro Tonali e Manuel Locatelli che lo hanno già fatto in carriera, il centrocampista della Juventus gioca così oggi in bianconero mentre Bryan Cristante è il vero cervello della Roma, oggi schierato in una mediana a due ma nato come playmaker davanti alla difesa. Sarà quindi interessante scoprire chi Spalletti destinerà a questa posizione: come detto il favorito sembra essere Cristante, ma poi si vedrà strada facendo e anche quando il Commissario Tecnico avrà più tempo per decidere le sue convocazioni. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA STASERA?

Studiamo le probabili formazioni di Macedonia del Nord Italia, la partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 9 settembre, a Skopje, per le qualificazioni agli Europei 2024: alla sua prima partita come CT della nostra nazionale Luciano Spalletti si trova subito di fronte quell’avversaria che ci aveva incredibilmente eliminati nel playoff per i Mondiali in Qatar ma, al netto di questo, si tratta di riprendere un percorso interrotto dalla Final Four di Nations League e che a causa di questo ci ha visto disputare appena due partite, con una vittoria e una sconfitta.

La Macedonia del Nord ancora una volta sogna di fare il passo in più: agli Europei era presente nell’ultima edizione e ora potrebbe ripetersi, magari ancora attraverso la Nations League pur se in questo girone potrebbe comunque giocarsi delle carte importanti. Vedremo quello che succederà a Skopje ma innanzitutto, aspettando che si giochi, facciamo una rapida valutazione circa le scelte che i due CT potrebbero operare sul terreno di gioco per questa partita, leggendo insieme le probabili formazioni di Macedonia del Nord Italia.

MACEDONIA DEL NORD ITALIA: QUOTE E PRONOSTICO DELLA PARTITA

A margine delle probabili formazioni di Macedonia del Nord Italia, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 per la vittoria della nazionale balcanica vi farebbe guadagnare 9,50 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 5,25 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione azzurra, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 1,32 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD ITALIA

GLI 11 DI MILEVSKI DELLA MACEDONIA

Macedonia del Nord Italia sarà affrontata con il 5-3-2 da Blagoja Milevski: un modulo protetto, ma che in fase di impostazione diventa un 3-4-1-2 con i due laterali (Ashkovski e Alioski) che si alzano sulla linea dei centrocampisti e Elmas che va a fluttuare tra le linee, lasciando a Bardhi il compito di gestire la manovra nel settore nevralgico, con la collaborazione di Ademi che dovrebbe invece essere il frangiflutti davanti alla difesa. Reparto arretrato che prevede il solito Dimitrievski in porta con tre centrali che saranno Velkovski, Zajkov e Stefan Ristovski; per quanto riguarda l’attacco, i titolari dovrebbero essere due vecchie conoscenze del calcio italiano come Nestorovski e Trajkovski, quest’ultimo il giocatore che ci ha fatti fuori dal Qatar. In alternativa Milan Ristovski, che tutto sommato potrebbe anche essere titolare questa sera a Skopje.

LE SCELTE DI SPALLETTI PER L’ITALIA

La prima di Spalletti è ancora ammantata di punti di domanda: quale sarà il nostro 4-3-3 per Macedonia del Nord Italia? Da valutare, perché alcune scelte sono da prendere: verosimilmente in difesa, davanti all’intoccabile Gianluigi Donnarumma, la coppia centrale sarà composta da Scalvini e Alessandro Bastoni mentre sugli esterni Di Lorenzo non ha rivali a destra e sarà molto interessante il ballottaggio tra Dimarco e Spinazzola a sinistra, con il laterale dell’Inter che è favorito. A centrocampo è cambiato qualcosa rispetto alla gestione Mancini: tre opzioni in cabina di regia ma quella più forte sembra tirare dalla parte di Cristante, a questo punto Tonali si gioca il posto sulla mezzala mentre Barella è sostanzialmente inamovibile, rappresentando una delle attuali certezze dell’Italia, mentre Lorenzo Pellegrini è indisponibile come d’altronde anche Federico Chiesa. Altri ballottaggi davanti: Immobile-Retegui per il ruolo di centravanti, Zaccagni-Raspadori per partire largo a sinistra, mentre a destra dovrebbe essere Politano a beneficiare dell’assenza di Chiesa.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD ITALIA: IL TABELLINO

MACEDONIA DEL NORD (5-3-2): Dimitrievski; Ashkovski, Velkovski, Zajkov, S. Ristovski, Alioski; Ademi, Elmas, Bardhi; Nestorovski, Trajkovski. Allenatore: Blagoja Milevski

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, A. Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Luciano Spalletti











