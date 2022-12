Probabili formazioni Maiorca Bologna/ Diretta tv: chi giocherà l’amichevole?

PROBABILI FORMAZIONI MAIORCA BOLOGNA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Maiorca Bologna ci approcciamo alla partita amichevole di domani in casa degli spagnoli del Maiorca e quindi nelle Isole Baleari, sede per il Bologna di Thiago Motta di un test importante verso la ripresa della Serie A a gennaio, quando ci sarà subito una sfida sul campo della Roma. I felsinei ci arriveranno molto bene, dal momento che hanno ben 12 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e sono già vicini al primo e fondamentale obiettivo stagionale, superato il quale il Bologna potrebbe provare a togliersi ulteriori soddisfazioni.

Diretta/ Bologna Sassuolo (risultato finale 3-0): tris di Ferguson!

Il Bologna d’altronde aveva chiuso la prima parte della stagione con un successo per 3-0 contro l Sassuolo e le amichevoli di dicembre dovranno servire per arrivare nel migliore dei modi alla ripresa delle partite ufficiali. Intanto c’è spazio per un tocco internazionale presso il Visit Estadi Mallorca e i padroni di casa iberici, andiamo allora a leggere insieme le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Maiorca Bologna.

Diretta/ Bologna Empoli Primavera (risultato finale 0-1): decide il gol di Renzi!

DIRETTA MAIORCA BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che la diretta tv di Maiorca Bologna non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto nemmeno in diretta streaming video. Tifosi e appassionati potranno comunque avere informazioni utili sulla partita consultando il sito Internet e le pagine ufficiali sui social network del Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI MAIORCA BOLOGNA

LE SCELTE DI AGUIRRE

Solitamente Javier Aguirre gioca con il 4-4-2, allora nelle probabili formazioni di Maiorca Bologna possiamo ipotizzare questo schieramento, sia pure con dubbi su chi sarà titolare. In porta dovremmo vedere Rajkovic, con una coppia centrale difensiva formata da Raillo e Nastasic; ballottaggi tra Gonzalez e Russo a destra, Cufré e Jaume Costa sull’altro versante per quanto invece riguarda i terzini. In mezzo Battaglia sarà il vertice basso, mentre il regista dovrebbe essere Grenier; spazio poi a due esterni che potrebbero essere Amath Ndiaye a destra e Lago Junior a sinistra. Nel reparto avanzato possiamo pensare che Muriqi sarà titolare, con lui uno tra Prats, Kadewere e Angel Rodriguez e in questo caso il ballottaggio si annuncia particolarmente intricato.

Diretta/ Inter Bologna (risultato finale 6-1): palo di Asllani!

LE MOSSE DI THIAGO MOTTA

Thiago Motta invece, per le probabili formazioni di Maiorca Bologna, dovrebbe scegliere un modulo 4-2-3-1 nel quale il portiere sarà Bardi e davanti a lui dovrebbe essere confermata la coppia formata da Lucumì e Soumaoro, con Posch terzino destro e Cambiaso che contende a Lykogiannis la maglia a sinistra. A centrocampo ci attendiamo la coppia titolare, dunque con Dominguez playmaker e Medel al suo fianco; i veri punti di domanda sono dalla trequarti in su per l’abbondanza di scelte. Possiamo optare per la conferma di Ferguson, ai suoi lati potremmo vedere Vignato e Barrow, senza però sottovalutare l’ipotesi Orsolini, infine il bomber Arnautovic dovrebbe essere confermato come centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI MAIORCA BOLOGNA: IL TABELLINO

MAIORCA (4-4-2): Rajkovic; Russo, Raillo, Nastasic, Jaume Costa; Ndiaye, Battaglia, Grenier, Lago Junior; Muriqi, Prats. All. Aguirre.

BOLOGNA (4-2-3-1): Bardi; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Dominguez; Vignato, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA