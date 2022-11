Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 15^ giornata, 13 novembre

Infine siamo giunti a domenica 13 novembre, lo spartiacque dei risultati Serie A nel campionato 2022-2023. Siamo alla quindicesima giornata, di cui sono già andate in archivio quattro partite e restano da disputare oggi le ultime sei, poi la Serie A tornerà a gennaio, dopo la pausa per i Mondiali Qatar 2022. Sarà un periodo molto particolare da gestire per le squadre, ma anche per tifosi e appassionati, che purtroppo non potranno nemmeno concentrare il proprio tifo sull’Italia, che sarà la grande assente dalla rassegna iridata.

Per il momento però dobbiamo ancora pensare alle emozioni che ci attendono in quella che sarà una domenica ricchissima all’insegna dei risultati Serie A per la quindicesima giornata: si comincerà alle ore 12.30 con il derby lombardo Atalanta Inter, poi ecco alle ore 15.00 Monza Salernitana, Roma Torino e Verona Spezia. Infine, due posticipi di lusso: alle ore 18.00 Milan Fiorentina e alle ore 20.45 Juventus Lazio, che avrà l’onore di essere l’ultima partita dell’anno solare e di definire la classifica di Serie A che ci porteremo dietro fino al pranzo di Natale e al cenone di Capodanno…

RISULTATI SERIE A: IL DERBY LOMBARDO

Per dire qualcosa in più sui risultati Serie A, possiamo approfondire la prima partita in programma, perché Atalanta Inter è un derby lombardo sempre interessante, a maggior ragione con le due squadre appaiate a quota 27 punti in classifica dopo un mercoledì a due facce. L’Atalanta è caduta a Lecce, mentre l’Inter si è subito rialzata dalla dolorosa sconfitta contro la Juventus rifilando una goleada al Bologna, ma sicuramente il fatto di essere a pari punti fa piacere più alla Dea, che si sta rilanciando dopo un campionato chiuso fuori dalla zona europea.

L’Inter invece non conosce mezze misure, con nove vittorie ma anche cinque sconfitte, davvero troppe (più di quelle di tutto lo scorso campionato). In questo momento, l’obiettivo è quello di consolidarsi almeno tra le prime quattro, ma per riuscirci Simone Inzaghi dovrà sfatare il tabù degli scontri diretti e anche le difficoltà della difesa in trasferta, che subisce davvero troppi gol. D’altro canto, anche l’Atalanta arriva da due sconfitte consecutive e vorrà riscattarsi per non arrivare alla sosta con un brutto tris di insuccessi…

RISULTATI SERIE A, 15^ GIORNATA

ore 12.30

Atalanta Inter

ore 15.00

Monza Salernitana

Roma Torino

Verona Spezia

ore 18.00

Milan Fiorentina

ore 20.45

Juventus Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 41

Milan 30

Lazio, Inter, Atalanta 27

Roma 26

Juventus 25

Udinese 24

Torino 20

Bologna, Fiorentina 19

Salernitana, Empoli 17

Sassuolo 16

Lecce 15

Monza 13

Spezia 10

Cremonese 7

Sampdoria 6

Verona 5











