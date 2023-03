Probabili formazioni Malta Italia/ Diretta tv: Mancini lancia Scalvini e Retegui?

PROBABILI FORMAZIONI MALTA ITALIA: CHI GIOCA A TA’ QALI?

Con le probabili formazioni di Malta Italia ci avviciniamo alla partita che si gioca a Ta’ Qali, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 26 marzo: per gli azzurri si tratta del secondo impegno nel gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024, una trasferta assolutamente abbordabile dopo il big match contro l’Inghilterra (una sfida infinita questa), dunque una partita assolutamente da vincere per evitare brutte sorprese, quelle che per esempio abbiamo già conosciuto nelle ultime due qualificazioni ai Mondiali. Trasferta semplice: non per questo da sottovalutare.

Malta è un movimento in crescita, che ancora una volta si è affidato a un CT di casa nostra (Michele Marcolini) per provare a fare un ulteriore salto di qualità; naturalmente, pur con tutto il rispetto per l’avversario, è chiaro che gli azzurri siano nettamente superiori e debbano anche pensare a sistemare la differenza reti, che potrebbe sempre essere importante. Aspettando che la partita di Ta’ Qali prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle possibili scelte operate dai due CT, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Malta Italia.

DIRETTA MALTA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Malta Italia sarà ovviamente fornita dalla televisione di stato: il canale di riferimento è Rai Uno, perché è sempre questo che trasmette le partite ufficiali della nostra nazionale maggiore, siano esse amichevoli o per qualche torneo (annesse qualificazioni). In assenza di un televisore ci sarà la possibilità di assistere al match anche grazie al servizio di diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, è attivabile semplicemente visitando il sito di Rai Play oppure installandone la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA ITALIA

LE SCELTE DI MARCOLINI

Teoricamente Marcolini dovrebbe affrontare Malta Italia con un 3-4-2-1, così da non snaturare il lavoro precedente, ma chiaramente bisognerà capire quale possa poi essere il modulo di riferimento del nuovo CT. Per il momento possiamo pensare alla sua nazionale con una difesa che preveda Enrico Pepe, Apap e Borg in linea davanti al portiere Bonello, poi due esterni che si alzano a centrocampo e potrebbero essere Joseph Mbong sulla fascia destra e Camenzuli sulla sinistra. In mezzo al campo, a fare soprattutto filtro, ci aspettiamo Guillaumier e Kristensen, con Stephen Pisani e Vella che possono rappresentare le principali alternative; i due trequartisti possono essere Teuma e Jody Jones, qui con Gambin, Paul Mbong e Corbalan pronti a giocarsi una maglia; nel ruolo di prima punta invece i candidati sono tre, Satariano è il favorito ma dovrà vincere la concorrenza di Montebello e Nwoko.

I DUBBI DI MANCINI

Malta Italia è sempre una partita delle qualificazioni agli Europei, ma Roberto Mancini potrebbe comunque fare turnover: vediamo in che modo, perché quasi certamente in porta rivedremo Gigio Donnarumma ma in difesa, davanti a lui, può essere stavolta il turno di una coppia centrale formata da Alessio Romagnoli e Scalvini, con Rafa Toloi che può occupare la corsia destra e Darmian che può tornare utile a sinistra. In mezzo al campo il regista potrebbe stavolta essere Tonali; non va però dimenticato Cristante, e allora i due potrebbero scambiarsi i compiti mentre il terzo elemento schierato in questa zona del campo può essere Lorenzo Pellegrini, che è comunque in ballottaggio con un altro calciatore scuola Roma che è ovviamente Frattesi. Per quanto riguarda il tridente offensivo, come sappiamo le scelte a disposizione non sono troppe: Retegui potrebbe venire lanciato titolare, con lui potremmo avere Grifo a fare l’esterno di sinistra con Domenico Berardi eventualmente confermato a destra. Sono supposizioni, staremo a vedere se poi effettivamente gli azzurri scenderanno in campo così a Ta’ Qali.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA ITALIA: IL TABELLINO

MALTA (3-4-2-1): Bonello; E. Pepe, Apap, Borg; J. Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, J. Jones; Satariano. Allenatore: Michele Marcolini

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Toloi, Scalvini, A. Romagnoli, Darmian; Tonali, Cristante, Lo. Pellegrini; D. Berardi, Retegui, Grifo. Allenatore: Roberto Mancini











