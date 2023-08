Probabili formazioni Manchester City Siviglia/ Diretta tv: qualche assenza di lusso (Supercoppa Europea 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SIVIGLIA: CHI GIOCA AL PIREO?

Quali saranno le probabili formazioni di Manchester City Siviglia? La Supercoppa Europea 2023 è il primo trofeo stagionale messo in palio dalla Uefa: si gioca mercoledì 16 agosto presso il Georgios Karaiskakis al Pireo (Atene), ovviamente in campo ci sono il Manchester City che ha vinto la Champions League (battendo in finale l’Inter) e il Siviglia che, grazie al successo ottenuto contro la Roma, si è preso l’Europa League per la settima volta, contando anche le due Coppe Uefa vinte prima che il torneo cambiasse nome e formula.

Siamo ancora ad agosto, dunque potremmo anche assistere a una partita non troppo intensa nei ritmi e nelle occasioni; tuttavia entrambe le squadre hanno già iniziato la loro stagione giocando in campionato, e dunque hanno messo un po’ di benzina nelle gambe. Aspettando che arrivi mercoledì sera, proviamo ora a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro giocatori sul terreno di gioco del Pireo, leggendo insieme e in maniera più approfondita le probabili formazioni di Manchester City Siviglia.

DIRETTA MANCHESTER CITY SIVIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SUPERCOPPA EUROPEA 2023

La diretta tv di Manchester City Siviglia non sarà disponibile sulla nostra televisione, ma comunque sarà garantita la visione del match: infatti i diritti per la Supercoppa Europea 2023 sono stati acquisiti dalla piattaforma Amazon Prime Video, e dunque saranno gli abbonati a questo servizio che potranno godere del match che vale il primo trofeo Uefa per la stagione. Le immagini arriveranno in diretta streaming video, di conseguenza per accedervi bisognerà utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo comunque che Amazon Prime è visibile anche su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SIVIGLIA

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Per Pep Guardiola non mancano le assenze in Manchester City Siviglia: Stones e Ruben Dias dovrebbero essere out e a loro si aggiunge De Bruyne, infortunatosi prima della mezz’ora nell’esordio in Premier League. Dunque, possibile la prima da titolare per il nuovo arrivato Gvardiol che al centro della difesa farebbe coppia con Akanji; a questo punto a sinistra verrebbe dirottato Aké, ma il diciottenne Rico Lewis già titolare contro il Burnley potrebbe essere confermato. In porta andrà Ederson, poi a centrocampo con De Bruyne fuori dai giochi toccherà a Kovacic: il croato si piazzerebbe al fianco di Rodri, ma attenzione all’alternativa Kalvin Phillips con lo stesso Kovacic che quindi avanzerebbe la sua posizione scalzando Julian Alvarez dalla trequarti. Grealish potrebbe tornare a fare l’esterno sinistro, con la conferma di Bernardo Silva sulla corsia opposta; a quel punto a rimanere in panchina sarebbe Foden, perché come prima punta partirà Haaland che, tanto per cambiare, ha iniziato la sua stagione timbrando una doppietta e punta a migliorarsi rispetto al già mostruoso anno scorso.

GLI 11 DI MENDILIBAR

Poche novità, in Manchester City Siviglia, dal lato andaluso: José Luis Mendilibar si affida ai giocatori che hanno vinto l’Europa League e il modulo dovrebbe essere speculare a quello adottato da Guardiola. Il marocchino Bono è il portiere indiscusso; il giovane Badé e Gudelj fanno i due centrali con il serbo nuovamente adattato in questo ruolo, poi il veterano Jesus Navas (anche ex della partita) che percorre la fascia destra lasciando a Marcos Acuña quella mancina. Ancora una volta Rakitic è signore e padrone della zona mediana del campo; insieme al centrocampista croato agirà Fernando (in alternativa c’è Djibril Sow), mentre davanti a loro ecco una parata di calciatori che hanno militato nella nostra Serie A, vale a dire Ocampos e Lamela sugli esterni con Suso in posizione centrale. Oliver Torres potrebbe verosimilmente prendere il posto di Suso che è forse il meno sicuro di iniziare la partita; in attacco avremo un altro marocchino grande protagonista ai Mondiali, ovvero En Nesyri.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SIVIGLIA: IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Gvardiol, Aké; Rodri, K. Phillips; Bernardo Silva, Kovacic, Grealish; Haaland. Allenatore: Josep Guardiola

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Jesus Navas, Badé, Gudelj, M. Acuña; Rakitic, Fernando; Lamela, Oliver Torres, Ocampos; En Nesyri. Allenatore: José Luis Mendilibar











