Probabili formazioni Manchester United Roma/ Quote, spazio per Cavani titolare?

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ROMA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Manchester United Roma, atteso incontro di andata per le semifinali di Europa league, in programma oggi, giovedi 29 aprile alle ore 21.00 tra le mura dell’Old Trafford. Siamo certo ben impazienti di scoprire le mosse di Solskajer come sopratutto di Fonseca per quella che si annuncia una sfida decisiva, specie per il club della Lupa. Dopo aver incassato anche il KO contro il Cagliari in campionato (che ha allontanato ancor di più l’obbiettivo Champions), si sta mettendo male per la squadra di Trigoria in questo finale di stagione: occorre dunque riscattarsi subito e l’impresa in terra inglese potrebbe essere l’occasione giusta, tenuto poi conto che finalmente qualche giocatore sta tornando a disposizione di Fonseca.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ARSENAL/ Diretta tv, il grande ritorno di Aubameyang

Affermarsi contro una squadra in gran condizione e praticamente al completo come è il Manchester United, non sarà però facile: i Red Devils, seconda forza della Premier League sono netti favoriti alla finale dell’Europa League. Vediamo come di due allenatori si sono preparati al match, esaminando le mosse per le probabili formazioni di Manchester United Roma.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ROMA/ Diretta tv: aria di derby per Edin Dzeko

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di Europa League non esitiamo a concedere agli inglesi il favore del pronostico questa sera. Secondo le quotazioni della Snai per l’1×2 del match vediamo che la vittoria del Manchester United è stata data a 1.55, contro il più alto 5.75 segnato per il successo della Roma: il pareggio vale 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ROMA

LE MOSSE DI SOLSKJAER

Per le probabili formazioni di Manchester United Roma, Mister Solskajer potrebbe venir tentato da alcuni ballottaggi specie in attacco. Fissato il 4-2-3-1 come modulo ecco che potrebbe essere uno tra Greenwood e Cavani a collocarsi in prima punta, ma proprio il numero 10 potrebbe venir arretrato come esterno di reparto: se così non sarà spazio a Pogba e Rashford, con Bruno Fernandes titolare sulla linea della trequarti. A centrocampo è poi sicura la maglia di Fred, ma al suo fianco è dubbio tra McTominay e proprio l’ex centrale della Juventus, oggi sicuro jolly in campo. Per la difesa nessun dubbio: mancando Jones, avremo Lindelof e Maguire al centro del reparto arretrato, con Wan Bissaka e Shaw collocati sull’esterno dello schieramento. De Gea sarà titolare tra i pali.

Probabili formazioni Villarreal Arsenal/ Quote, i dubbi di Arteta (Europa league)

LE SCELTE DI FONSECA

Speculare 4-2-3-1 per Mister Fonseca, che pure per le probabili formazioni di Manchester United Roma, recupera non pochi tasselli importanti, da Spinazzola a Ibanez. Ecco che allora il centrale brasiliano sarà questa sera titolare in difesa, in compagnia di Cristante e dell’ex Smalling: Mancini è squalificato. Per il centrocampo ci pare confermata la maglia di Jordan Veretout al centro, ma al fianco dell’ex Fiorentina è ballottaggio tra Villar e Diawara per il ruolo da titolare: sull’esterno si faranno trovare pronti Spinazzola e Karsdorp. Pochi dubbi poi in attacco, con Pellegrini e Mkhitaryan che si schiereranno dal primo minuto come esterni di reparto: in prima punta sarà Edin Dzeko a vincere il ballottaggio con Borja Mayoral, visto che lo spagnolo è stato titolare contro il Cagliari solo pochi giorni fa.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, B Fernades, Pogba; Greenwood. All. Solskjaer.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca



© RIPRODUZIONE RISERVATA