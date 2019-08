Probabili formazioni Marsiglia Napoli/ Quote, Milik dal primo minuto (Amichevole)

Si accende questa sera al Parc Ol una delle amichevoli più attese di questa calda estate di preparazione alla prossima stagione di Serie A: alle ore 21,00 infatti udiremo il fischino d’inizio di Marsiglia Napoli, match di cui ora esamineremo da vicino le probabili formazioni. Vi è infatti grande attesa per scoprire quali saranno le mosse di Villas Boas come di Ancelotti, a cui certo non saranno concesse sviste nel fissare le probabili formazioni di Marsiglia Napoli. Ricordiamo ben che per i francesi sarà uno degli ultimi test match, visto che il primo turno della Ligue 1 è già stato messo in calendario per il prossimo 10 agosto. Sarà poi un banco di prova di certo non meno importante per gli azzurri, che dopo dei test match con squadra nazionali, hanno fatto il salto di qualità nella preparazione affrontando il Liverpool di Klopp solo pochi giorni fa. In attesa poi del doppio appuntamento con il Barcellona, il club campano affronterà una squadra di primo livello, più avanti nella preparazione. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Marsiglia Napoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA NAPOLI

LE MOSSE DI VILLAS BOAS

Tenuto conto che il via del campionato nazionale francese è ormai alle porte, ci pare abbastanza scontato che Villas Boas, nel disegnare le probabili formazioni di Marsiglia Napoli voglia mettere dal primo minuto i suoi titolari di riferimento per la prossima stagione, con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe e affinare gli ultimi dettagli della preparazione atletica e tattica. Ipotizzando quindi il 4-3-3 ecco che questa sera in campo al Parc Ol dovremmo vedere dal primo minuto Mandanda tra i pali, mentre di fronte al numero 1 avranno spazio Sakai, Caleta Car, Gustavo e Sarr. Per la mediana a tre si candida in cabina di regia chiaramente Strootman, mentre ai lati ecco titolari anche Sanson e Lopez. Pochi i dubbi anche in attacco per Villas Boas, con in campo dal primo minuto Payet, Germain e Ake.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Sono invece parecchi i ballottaggi in corso nello spogliatoio di Ancelotti, dove pure si contano ancora alcuni giocatori non disponibili, da Allan a Koulibaly. In attesa che arrivino poi nuovi rinforzi dal mercato ecco che il tecnico degli azzurri in alcune parti del campo la coperta un po’ corta, specie se si darò nuova fiducia al 4-2-3-1 come modulo di partenza. In ogni caso questa sera in terra francese dovremmo vedere sempre Meret tra i pali: sarà poi confermato dopo il match con il Liverpool per Mario Rui in difesa, in coppia con Hysaj e pure Maksimovic e Manolas al centro. Per la mediana dei campani si fanno avanti nuovamente Callejon e Zielinski, che lasceranno Mertens ad agire sulla tre quarti dal primo minuto. Maglie poi più che confermate in avanti: Verdi e Insigne giocheranno da esterni in supporto a Milik, prima punta.

IL TABELLINO

MARSIGLIA ( 4-3-3) Mandanda; Sakai, Caleta-Car, Gustavo, Sarr; Sanson, Strootman, Lopez; Payet, Germain, Ake. All. Villas Boas

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Zielinski; Verdi, Mertens, Insigne; Milik. All. Ancelotti



