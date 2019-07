Probabili formazioni Milan Bayern Monaco (ICC 2019)/ Quote, Piatek e Suso titolari?

Parlando delle probabili formazioni di Milan Bayern Monaco, analizziamo la partita che si gioca alle ore 3:00 della mattina italiana di mercoledì 24 luglio presso Kansas City, e che rappresenta l’esordio dei rossoneri nella International Champions Cup 2019: la squadra di Marco Giampaolo ha giocato pochi giorni fa contro il Novara e adesso è arrivata negli Stati Uniti per confrontarsi con formazioni di ben altro livello. La prima avversaria è quel Bayern Monaco che ha confermato Niko Kovac in panchina, ha vinto l’ennesima Bundesliga ma è chiamato a fare il salto di qualità in Champions League, perchè dopo il titolo del 2013 non è più riuscito a tornare in finale. I tedeschi hanno già affrontato due impegni nella International Champions Cup 2019, e nell’ultimo hanno battuto il Real Madrid; andiamo dunque a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Arrowhead Stadium, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Bayern.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Milan Bayern Monaco indicano nella formazione tedesca la chiara favorita: basti pensare che il segno 1 per la sua vittoria vale 1,65 volte la somma giocata, mentre per il successo dei rossoneri (segno 2) la vostra vincita corrisponderebbe a 4,25 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, ha un valore piuttosto vicino e precisamente di 4,00 volte la puntata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BAYERN MONACO

GLI 11 DI GIAMPAOLO

Marco Giampaolo ha qualche dubbio nell’approcciare Milan Bayern Monaco: la squadra probabilmente sarà la migliore possibile ma ci sono alcuni giocatori che possono occupare più ruoli nel 4-3-1-2 del tecnico. Ad esempio Calhanoglu e Krunic possono giocare sia come mezzali – e sono favoriti per iniziare la partita in questa posizione – oppure avanzare sulla trequarti, dove entrerebbero in competizione con Suso che, a sua volta, ha le capacità per stare al fianco di una prima punta. Dunque possiamo ipotizzare che tra primo e secondo tempo ci saranno delle variazioni sul tema; intanto possiamo puntare sullo spagnolo a supporto di Piatek e Cutrone, e su Lucas Biglia come regista del centrocampo. In difesa invece Musacchio e Alessio Romagnoli proteggeranno il portiere che, almeno inizialmente, dovrebbe essere Gigio Donnarumma; sulle fasce ci sono i ballottaggi Andrea Conti-Calabria e, a sinistra, quello tra Ricardo Rodriguez, Théo Hernandez e Strinic che parte leggermente più indietro nelle gerarchie.

LE SCENTE DI KOVAC

Niko Kovac ha convocato anche tanti giovani, perciò in Milan Bayern Monaco potrà aprire a tante sostituzioni: volendo ipotizzare un undici di partenza competitivo, possiamo mandare in porta Neuer con Jerome Boateng e Javi Martinez davanti a lui, con Kimmich e Pavard a giocarsi il posto a destra e Alaba che dovrebbe occupare la corsia opposta. Davanti alla difesa – il modulo dovrebbe essere il 4-1-4-1 – si piazza Thiago Alcantara, davanti a lui potrebbero invece partire Tolisso e Goretzka che agirebbero dunque in qualità di trequartisti, avendo il supporto di Coman e Gnabry che saranno le frecce esterne, pronte anche a formare un tridente fatto e finito in fase di possesso palla. La prima punta dovrebbe essere Lewandowski, che si gioca il posto soprattutto con quel Thomas Muller capace di giocare in varie posizioni del campo, e ormai uno dei grandi veterani di questo Bayern.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; A. Conti, Musacchio, A. Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Lucas Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Cutrone

Allenatore: Marco Giampaolo

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Neuer; Pavard, J. Boateng, Javi Martinez, Alaba; Thiago Alcantara; Coman, Goretzka, Tolisso, Gnabry; Lewandowski

Allenatore: Niko Kovac



© RIPRODUZIONE RISERVATA