Probabili formazioni Milan Bologna/ Diretta tv: Pioli conferma Gabbia e Adli (Serie A, 26 gennaio 2024)

Parlando delle probabili formazioni di Milan Bologna ci avviciniamo alla partita che si gioca sabato 27 gennaio, alle ore 20:45, per la 22^ giornata di Serie A 2023-2024. A San Siro il Milan vuole proseguire nel suo momento positivo: è stata di fondamentale importanza la vittoria di Udine raccolta nei minuti di recupero e in rimonta, perché i rossoneri si sono portati a 6 punti dall’Inter (che ha una partita in meno) e dunque sperano sempre nel treno scudetto, anche se chiaramente la distanza è importante e bisogna fare i conti anche con la Juventus.

Il Bologna è calato da quando si è portato sorprendentemente in zona Champions League, ma la sua stagione rimane comunque ottima; adesso comunque non bisogna tirare troppo la corda come visto in certe partite, c’è ancora la possibilità concreta di prendersi un’incredibile qualificazione anche in Europa League. Vedremo cosa succederà sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza, mentre aspettiamo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Milan Bologna.

Se vogliamo la buona notizia per Stefano Pioli è che Bennacer è già stato eliminato dalla Coppa d’Africa, ma è tornato affaticato e dunque non giocherà Milan Bologna; in più a centrocampo sta crescendo sempre più Adli, che anche questa volta dovrebbe essere titolare affiancando Reijnders in una mediana che è salita di colpi e che viene idealmente accompagnata da Loftus-Cheek, idealmente spostato qualche passo più avanti per andare a coprire la zona centrale sulla trequarti. Alle spalle del centrocampo è sempre emergenza, ma il rientro di Gabbia dal prestito è stato importante: sarà lui a fare coppia con Kjaer al centro della difesa, poi come sempre Maignan sarà il portiere mentre Calabria e Theo Hernandez correranno sulle fasce laterali. Davanti a loro avremo Pulisic e Rafael Leao, rispettivamente, esterni alti per provare a scardinare la scatola del Bologna; la prima punta sarà ovviamente Giroud, ma occhio a Jovic e Okafor che sono stati decisivi nella rimonta della Dacia Arena.

In Milan Bologna è squalificato Posch: assenza pesante per Thiago Motta, che dunque a destra si affiderà all’esperienza di De Silvestri schierato terzino destro, con Kristiansen che andrà sull’altro versante. Davanti a Skorupski c’è il solito ballottaggio tra Lucumì e Beukema che partono sostanzialmente alla pari, dovrebbe invece essere confermato Calafiori che come centrale sta rendendo molto bene in questa stagione; a centrocampo invece Freuler e Nikola Moro dovrebbero occuparsi di regia e interdizione, qui con il possibile inserimento di Aebischer che può anche tornare utile sulla trequarti, dove Thiago Motta deve rinunciare a Dan Ndoye e all’ex di turno Saelemaekers. Orsolini dunque dovrebbe essere schierato a destra, con Urbanski che si prenderebbe la corsia mancina; il trequartista centrale sarà ovviamente Lewis Ferguson mentre come prima punta giocherà Zirkzee, sempre fermo a quota 7 gol in campionato e che sta vivendo un periodo di leggero appannamento.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, N. Moro; Orsolini, L. Ferguson, Urbanski; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta











