PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA/ Quote: ancora assenze pesanti in difesa (Serie A, oggi 27 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA: GLI ASSENTI

Per le probabili formazioni di Milan Bologna, entrambe le squadre dovranno fare i conti con alcune assenze significative. Per il Diavolo diversi giocatori saranno indisponibili per l’incontro: Thiaw sarà assente a causa di una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, con un tentativo di rientro previsto per fine gennaio, ma ancora da valutare. Tomori sarà fuori per una lesione muscolare al flessore della coscia destra, con il rientro programmato per l’inizio di febbraio.

DIRETTA/ Bologna Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 27 gennaio 2024)

Kalulu dovrà fare i conti con la rottura del tendine retto femorale sinistro, e il suo rientro è previsto per l’inizio di marzo. Pobega sarà indisponibile a causa di un problema al tendine del retto femorale sinistro, con il rientro programmato per aprile. Per il Bologna, Soumaoro sarà assente a causa di una rottura del legamento rotuleo del ginocchio destro, con un’ipotesi di rientro prevista per metà febbraio. Ndoye sarà fuori a causa di una lesione ai flessori della coscia destra, con il rientro programmato dalla prima metà di febbraio. (agg. Gianmarco Mannara)

Probabili formazioni Milan Bologna/ Diretta tv: Rafael Leao insegue una scintilla (Serie A, 26 gennaio 2024)

CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Milan Bologna per avvicinarci sempre più alla partita in programma allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro questa sera, quando vivremo quindi uno stuzzicante anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli, grande ex di questa partita, arrivano da quattro vittorie consecutive delle quali l’ultima ad Udine con una bella rimonta, per cui forse è ancora possibile il sogno scudetto, rimanendo in sica alle due grandi rivali. Inutile però fare troppi calcoli: ma se si vuole tornare davvero a lottare per il tricolore, serve solo vincere il più possibile.

Video/ Genoa U19 Bologna U19 (1-0) gol e highlights: rete decisiva di Omar! (Primavera, 20 gennaio 2024)

Dopo Natale invece ha fatto un solo punto il Bologna di Thiago Motta, che d’altronde in precedenza stava viaggiando a ritmi eccezionali per una squadra di medio livello. Bisogna comunque ricordare che gli emiliani non hanno giocato la partita di settimana scorsa contro la Fiorentina per l’impegno dei viola in Supercoppa. I rossoblù felsinei, reduci dalla sconfitta di due settimane fa a Cagliari, hanno avuto un periodo piuttosto lungo di lavoro per provare a riannodare i fili del discorso di quello che fino a un mese fa era un sogno sportivo. I temi sono chiari, adesso scopriamo insieme tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Bologna…

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Milan Bologna, che vede comprensibilmente favoriti i padroni di casa rossoneri. Di conseguenza, il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,80 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora stasera il Bologna facesse il colpaccio a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Bologna, per i padroni di casa rossoneri di mister Stefano Pioli il modulo di riferimento è sempre il 4-2-3-1. Sappiamo che la difesa è il reparto con più problemi di assenze e allora schieriamo davanti al portiere Maignan la linea a quattro con Calabria a destra, i due centrali Kjaer e Gabbia (fatto rientrare dal prestito in Spagna), infine naturalmente Theo Hernandez a sinistra; a centrocampo invece in questo momento i due titolari dovrebbero essere Reijnders e Adli, nuove certezze nel cuore della mediana rossonera; infine, il reparto offensivo dovrebbe prevedere Pulisic ala destra, Loftus-Cheek in posizione di trequartista centrale e Rafael Leao a sinistra in cerca di guizzi che sembrano perduti, alle spalle naturalmente del centravanti Giroud.

LE MOSSE DI THIAGO MOTTA

Anche sul fronte ospite le probabili formazioni di Milan Bologna ci offrono come modulo di riferimento il 4-2-3-1, ma Thiago Motta dovrebbe avere un paio di dubbi circa i nomi dei titolari dal primo minuto. Una certezza è avere in porta Skorupski; la difesa è il reparto che crea grattacapi all’allenatore rossoblù, a destra avremo De Silvestri ma Lucumì e Beukema si giocano un posto al fianco di Calafiori nella coppia centrale, mentre Kristiansen e Lykogiannis sono in ballottaggio a sinistra; tutto dovrebbe invece essere più chiaro dalla coppia mediana in su, cominciando da Freuler e Moro nel cuore del centrocampo del Bologna; ecco poi una trequarti che da destra a sinistra dovrebbe vedere titolari Orsolini, Ferguson ed Urbanski alle spalle del centravanti, ruolo che toccherà naturalmente a Zirkzee.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee. All. Thiago Motta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA