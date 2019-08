Probabili formazioni Milan Cesena/ Le scelte di Marco Giampaolo (amichevole)

Milan Cesena si gioca alle ore 20.30: le due formazioni scenderanno in campo stasera allo stadio Dino Manuzzi della città romagnola per l’ultima amichevole del pre-campionato, in vista dell’imminente inizio dell’attività ufficiale, naturalmente in Serie A per il Milan e in Serie C invece per il Cesena. Il Milan deve sfruttare nel migliore dei modi ogni occasione per affinare il nuovo gioco voluto da Marco Giampaolo: settimana scorsa in Kosovo contro il Feronikeli, adesso in Romagna contro i bianconeri, sono comunque tutte occasioni per migliorare l’amalgama verso gli ormai imminenti impegni ufficiali. Vediamo dunque ora le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Milan Cesena.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CESENA

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Parlando delle probabili formazioni di Milan Cesena, ecco che Marco Giampaolo al Manuzzi dovrebbe utilizzare il 4-3-1-2 come modulo di riferimento. Donnarumma naturalmente in porta; davanti a lui i possibili titolari in difesa dovrebbero essere Calabria a destra, il volto nuovo Duarte e Romagnoli centrali, Rodriguez come terzino sinistro; a centrocampo potremmo vedere Kessie, Biglia e Calhanoglu, ma non è da sottovalutare anche Paquetà questa volta titolare, aprendo un interessante ballottaggio con il turco; ecco poi Suso in posizione da trequartista alle spalle della coppia d’attacco in cui il nuovo acquisto Leao va ad affiancare Piatek, alla ricerca di una intesa che comunque sembra già essere abbastanza buona.

LE SCELTE DI MODESTO

Le probabili formazioni di Milan Cesena, per quanto riguarda i romagnoli, ci parlano di un possibile modulo 3-4-3 per gli uomini di Francesco Modesto che hanno già disputato due partite ufficiali in Coppa Italia di Serie C, vincendole entrambe e passando il primo turno. Dunque possiamo disegnare una squadra titolare con Agliardi in porta; davanti a lui retroguardia a tre composta da Ricci, Brignani e Sabato; a centrocampo da destra a sinistra potremmo vedere in azione Capellini, Franco, Rosaia e Valeri; infine il tridente offensivo composto da Borello, Butic e Russini.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso; Leao, Piatek. All. Giampaolo.

CESENA (3-4-3): Agliardi; Ricci, Brignani, Sabato; Capellini, Franco, Rosaia, Valeri; Borello, Butic, Russini. All. Modesto.



