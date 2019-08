Probabili formazioni Milan Feronikeli/ Diretta tv, Piatek-Castillejo dal primo minuto

Si chiuderà solo domani con il test match tra Milan e Feronikeli, il cui fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20,45, il calendario del test match estivi in casa rossonera, dove Giampaolo sta quindi ultimando la preparazione dei suoi in vista del Campionato di Serie A, ormai sempre più vicino. Vi è quindi grande attesa per scoprire quali saranno le ultime mosse del tecnico rossonero per le probabili formazioni di Milan Feronikeli: di certo il tecnico vorrà inserire in campo dal primo minuto i giocatori su cui punterà di più per la prossima stagione di campionato (chiaramente dove infortuni e ritardi di condizione lo permetteranno), tenendosi il secondo tempo per eventuali esperimenti. Sarà 11 ufficiale per la squadra kosovara, che pure ha già iniziato la propria stagione mettendosi in mostra in Champions ed Europa league. Andiamo quindi subito a vedere quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Milan Feronikeli.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Salvo variazioni di palinsesto l’amichevole tra Milan e Feronikeli non sarà trasmessa in diretta tv, ma la pagina facebook del club rossonero dovrebbe garantire la diretta streaming video del test match in Kosovo. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili chiaramente sui profili social di entrambe le formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FERONIKELI

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Per le probabili formazioni di Milan Feronikeli, come detto Giampaolo punterà sui giocatori più in forma, conservando il 4-2-3-1 come modulo di partenza. Ecco quindi che vedremo in porta dal primo minuto Gigio Donnarumma, con davanti a sè un modulo a 4 che vedrà al centro Musacchio e Romagnoli e ai lati Calabria e Ricardo Rodriguez, pur con Conti sempre a disposizione. Per la mediana si metteranno in mostra invece Borini, Biglia e Calhanoglu, pur con Krunic e Bennacer ormai entrati a pieno titolo nello spogliatoio: toccherà a Suso (nome di mercato ma anche in gol contro il Manchester United) fare da trequartista a supporto delle due punte Castillejo e Piatek (Cutrone è stato ceduto).

LE SCELTE DI RAMADANI

Per l’11 del Feronikeli, il tecnico Ramadami chiaramente punterà solo sui titolari visto il valore dell’avversario e nel 4-2-3-1 le maglie paiono pure confermate, considerato che il club kosovaro ha già debuttato in Europa quest’anno. Ecco quindi che in porta vi sarà Smakiqi, con di fronte un modulo a 4 composto da Hoxha, Laadrovd, Prekazi e Islami. Per la mediana a due si fanno avanti Dabiqal e Bojku, con Fazilu adibito sulla tre quarti a sostegno dell’attacco composto da Hotl e Carioca Jean, con Rexha prima punta.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-1-2): G Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek All. Giampaolo

FERONIKELI (4-2-3-1): Smakiqi; Hioxha, Lladrovci, Prekazi, Islami; Dabiqaj, Bojku; Hotl, Fazilu, Carioca Jean; Rexha All. Ramadani



