Probabili formazioni Milan Fiorentina/ Quote: rebus per Giampaolo (Serie A)

Milan Fiorentina si gioca alle ore 20.45, quando le due formazioni andranno in campo allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per il delicato posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A. Nel turno infrasettimanale la Fiorentina ha finalmente ottenuto, battendo la Sampdoria, la prima vittoria stagionale, che in termini di prestazioni i viola avrebbero probabilmente già meritato. La palma poco gradita di squadra più in crisi è passata dunque al Milan, che ha incassato la rimonta del Torino per la seconda sconfitta consecutiva di un Marco Giampaolo che rischia di essere già in bilico. Sarà dunque interessante scoprire in che modo gli allenatori disporranno i propri uomini in vista di una partita così importante; andiamo allora a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Fiorentina.

PRONOSTICO E QUOTE

Prima di scoprire le probabili formazioni di Milan Fiorentina, possiamo dare uno sguardo al pronostico basato sulle quote dell’agenzia Snai. Favoriti, anche se non di molto, i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio (segno X) ed infine a 3,25 volte la posta in palio se invece dovesse avverarsi il segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Vari dubbi per le probabili formazioni di Milan Fiorentina in casa rossonera. Dovrebbe rimanere come punto di riferimento il modulo 4-3-2-1, ma ci sono tanti uomini che non convincono, soprattutto nella fase offensiva (un solo gol segnato). Piatek dovrebbe comunque essere il centravanti, alle sue spalle dal primo minuto due tra Leao, Suso e Rebic che però rischia ancora di partire dalla panchina. Per la mediana è poi sempre vivo il ballottaggio tra Bennacer e Biglia al centro, ma l’ex Empoli dovrebbe essere favorito: Kessie e Calhanoglu saranno verosimilmente le due mezzali ai fianchi del regista. Altro ballottaggio in difesa, con Theo Hernandez che scalpita per entrare in campo al posto di Rodriguez come terzino sinistro, per il resto avremo Romagnoli, Musacchio e Calabria di fronte a Gigio Donnarumma.

LE MOSSE DI MONTELLA

Dall’altra parte, le probabili formazioni di Milan Fiorentina in casa viola ci dicono che l’allenatore Vincenzo Montella punterà nuovamente sul 3-5-2 con la coppia Chiesa-Ribery in un attacco davvero di lusso, che probabilmente i tifosi rossoneri invidieranno alla Fiorentina. Alle loro spalle dovremmo poi vedere in campo dal primo minuto l’ex interista Dalbert come esterno sinistro in un centrocampo imperniato su Badelj e con Pulgar e Castrovilli mezzali al suo fianco, mentre a destra dovrebbe agire Lirola. Ci sono poi ampie conferme per Montella anche nella difesa dei gigliati, che chiaramente punteranno ancora tra i pali su Dragowski: davanti all’estremo difensore vedremo la retroguardia a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres, come già contro la Sampdoria.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Calhanoglu, Bennacer, Kessie; Leao, Suso: Piatek. All. Giampaolo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa. All. Montella.



