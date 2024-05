Probabili formazioni Milan Genoa/ Quote: Musah e Calabria squalificati (Serie A, 5 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA: PARTITA SENZA OBIETTIVI

San Siro oggi ospiterà una partita tra due squadre che già fin d’ora non hanno più nulla da chiedere al campionato di Serie A, le probabili formazioni di Milan Genoa allora risentiranno di questa situazione particolare. Per i rossoneri è matematica la qualificazione in Champions League, che però è modesta consolazione quando gli altri obiettivi sono tutti svaniti: il Milan si è come bloccato, come dimostra anche la pochezza nel match contro la Juventus, adesso l’obiettivo residuo è proprio quello di restare davanti ai bianconeri per chiudere al secondo posto, obiettivamente il massimo possibile dietro a questa Inter stellare.

Non avere più obiettivi concreti è invece una soddisfazione notevole per il Genoa del grande ex Alberto Gilardino, che con il bellissimo 3-0 contro il Cagliari ha ottenuto la matematica certezza della salvezza con un mese di anticipo sulla fine del campionato. Adesso, a mente serena, si può pensare a chiudere in bellezza, come per il Grifone sarebbe con qualche ulteriore risultato di prestigio, magari fin da oggi allo stadio Giuseppe Meazza. Cosa ci dicono allora le probabili formazioni di Milan Genoa?

LE QUOTE E IL PRONOSTICO PER I FAVORITI

In palio c’è ben poco, come abbiamo già detto nella nostra analisi delle probabili formazioni di Milan Genoa, il pronostico dell’agenzia Snai secondo logica premia i rossoneri ed allora ecco il segno 1 ad appena 1,43 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 4,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6,75 che è la quota per il segno 2 qualora vincesse il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

DUE SQUALIFICATI PER PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Genoa c’è ancora qualche assenza di troppo per Stefano Pioli, perché Musah è squalificato e si aggiunge a Calabria, che prese due giornate per l’inutile gomitata da frustrazione nel finale del derby. Inoltre Maignan è ancora out e di conseguenza in porta giocherà Sportiello; davanti a lui indichiamo Florenzi, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez, con questi ultimi due che rientrano dopo la squalifica contro la Juventus. In mediana Adli e Bennacer si giocano il posto disponibile al fianco della certezza Reijnders; sulla trequarti, stante l’assenza di Loftus-Cheek, dovrebbe invece esserci Chukwueze per affiancare Pulisic e Rafael Leao alle spalle di Giroud, sicuro titolare dato l’affaticamento di Jovic.

CHI SCENDE IN CAMPO PER GILARDINO?

Sul fronte rossoblù delle probabili formazioni di Milan Genoa, per Alberto Gilardino spicca la possibilità di schierare Vitinha (in alternativa c’è Ekuban) al fianco di Retegui nella coppia d’attacco che sarà supportata naturalmente dallo scatenato Gudmundsson, indiscutibile titolare sulla trequarti. Procedendo a questo punto a ritroso nel 3-4-1-2 del Genoa, a centrocampo il quartetto dovrebbe essere composto da Sabelli, Frendrup, Badelj e Martin; in difesa infine c’è ancora un ballottaggio tra Vasquez e Cittadini per completare la retroguardia a tre uomini davanti al portiere Martinez, che per il resto sarà composta da Vogliacco e De Winter oggi pomeriggio a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.

GENOA (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin; Gudmundsson; Retegui, Vitinha. All. Gilardino.











