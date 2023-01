Probabili formazioni Milan Inter/ Diretta tv: torna Tonali, Supercoppa Italiana

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Milan Inter presentiamo le notizie alla vigilia sulle mosse di Pioli e Inzaghi per il derby che domani sera assegnerà la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Sede esotica per un match sempre affascinante, il Derby della Madonnina molto lontano dal Duomo e da San Siro avrà il fascino della sfida secca con un titolo in palio tra il Milan campione d’Italia e l’Inter detentrice della Coppa Italia – e anche della Supercoppa Italiana, che i nerazzurri vinsero dodici mesi fa contro l’altra grande potenza del nostro calcio, cioè la Juventus.

Diretta/ Empoli Sampdoria (risultato finale 1-0): gol annullato a Colley al 97'!

In base agli ultimi risultati, il Milan ci arriva con il fiato corto. In campionato due pareggi consecutivi per i rossoneri, subendo la rimonta della Roma e poi rimontando il Lecce almeno per evitare guai ancora peggiori, in mezzo per Stefano Pioli anche l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Torino. L’Inter invece ha eliminato il Parma, sia pure con molta fatica, poi ha vinto anche contro il Verona ma soprattutto a gennaio ha già vinto contro il Napoli e ovviamente è quella la prestazione che Simone Inzaghi vorrebbe rivedere. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Inter.

Probabili formazioni Napoli Cremonese/ Diretta tv: le prime scelte di Ballardini

DIRETTA MILAN INTER STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Milan Inter sarà garantita in chiaro per tutti domani sera su Canale 5, dal momento che la Supercoppa Italiana è per la seconda stagione consecutiva una esclusiva delle reti Mediaset. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE MOSSE DI PIOLI

Non ci attendiamo sorprese da parte di Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Milan Inter e d’altronde sarebbe strano il contrario per un derby con un titolo in palio. Quindi ecco il collaudato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Calabria a destra, Kalulu e Tomori centrali e Theo Hernandez a sinistra; anche in mediana largo naturalmente ai titolarissimi Bennacer e Tonali, che tra l’altro a Lecce ha riposato perché era squalificato. Un potenziale dubbio poteva riguardare il ruolo di ala destra, dove però è favorito Saelemaekers per affiancare Brahim Diaz centrale e Rafael Leao a sinistra, alle spalle del centravanti Giroud.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Dybala manda ko la Fiorentina

LE SCELTE DI INZAGHI

Anche per Simone Inzaghi poche novità nelle probabili formazioni di Milan Inter, anche se nel 3-5-2 nerazzurro potrebbero esserci un paio di dubbi in più. In porta ecco Onana e davanti a lui la difesa a tre con Skriniar, Acerbi che è favorito su De Vrij e Bastoni; altro possibile dubbio è tra Darmian e Dumfries come esterno destro di centrocampo, ma in questo momento sembra favorito l’italiano. Dovrebbe poi tornare titolare Barella al fianco del grande ex Calhanoglu e di Mkhitaryan nel cuore del centrocampo dell’Inter, con Dimarco a sinistra e infine la coppia d’attacco formata da Dzeko e Lautaro Martinez, perché realisticamente Lukaku ha poche possibilità in questo momento di insidiare uno tra il Cigno e il Toro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA