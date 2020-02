Probabili formazioni Milan Juventus/ Diretta tv: Conti è squalificato (Coppa Italia)

Milan Juventus si gioca domani sera alle ore 20.45: le due formazioni infatti daranno vita alla semifinale d’andata di Coppa Italia a San Siro. Sfida leggendaria del nostro calcio, Stefano Pioli e Maurizio Sarri ci arrivano però in un momento particolare. I rossoneri hanno perso il derby, ma se non altro l’eccellente primo tempo potrebbe essere la base di partenza per far rifiorire il Milan, che alla Coppa Italia in questo momento deve attribuire un grande valore. La Juventus invece vive un momento insolitamente difficile dopo la sconfitta di Verona, seconda nelle ultime tre giornate di campionato: ecco dunque che pure per i bianconeri la Coppa assume rilevanza inaspettata, perché un altro passo falso farebbe davvero scattare l’allarme rosso. Gli spunti certamente non mancano, per il momento possiamo scoprire insieme quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che la diretta tv di Milan Juventus sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, come da tradizione per le partite di cartello nelle fasi decisive della Coppa Italia. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video tramite sito oppure applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Juventus ci attendiamo da parte di Stefano Pioli ben poche novità rispetto al derby, che ha dato ottime risposte almeno per metà partita. Tra le riserve d’altronde ci sono pochi nomi che potrebbero far venire voglia a Pioli di cambiare la squadra che almeno parzialmente ha regalato il miglior Milan della stagione. Fiducia dunque al modulo 4-2-3-1, gli unici cambiamenti potrebbero riguardare i due ballottaggi ormai classici: come terzino destro la squalifica di Conti spalanca logicamente le porte a Calabria, mentre tra Rebic e Rafael Leao potrebbe esserci di nuovo staffetta con il portoghese possibile dal primo minuto. Per il resto tutti confermati: Donnarumma in porta, Kjaer-Romagnoli coppia difensiva centrale e Theo Hernandez terzino sinistro; in mediana la coppia formata da Kessie e Bennacer, con Paquetà opzione dalla panchina, infine in attacco Castillejo come esterno destro, Calhanoglu trequartista che per metà partita è stato il “segreto” del derby e infine appunto uno fra Leao e Rebic in appoggio a Ibrahimovic, del quale domani sera non si potrà fare a meno.

LE MOSSE DI SARRI

Più delicate sono forse le scelte di Maurizio Sarri in merito alle probabili formazioni di Milan Juventus. I bianconeri si devono ritrovare, ma devono anche fare i conti con diversi acciacchi che limitano le possibilità di scelta dell’allenatore. Ecco perché il 4-3-1-2 dovrebbe essere preferito al 4-3-3, che è più congeniale con Douglas Costa: riteniamo allora più probabile la soluzione con Ramsey alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala, che stavolta dovrebbe avere la meglio su Higuain. A centrocampo non c’è molta abbondanza, scegliamo Matuidi che era rimasto in panchina al Bentegodi per affiancare Pjanic e Bentancur, mentre in difesa De Sciglio dovrebbe far riposare uno fra Cuadrado e Alex Sandro (maggiore indiziato il brasiliano) e Rugani uno fra De Ligt e Bonucci, ma più probabilmente il grande ex. Infine in porta Szczesny, perché per Buffon ragionevolmente ci sarà spazio contro il Brescia per stabilire il record di presenze in Serie A.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, C. Ronaldo. All. Sarri.



