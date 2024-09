PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE: CHI GIOCA IL PRIMO ANTICIPO?

Le probabili formazioni Milan Lecce ci ricordano che la sesta giornata di Serie A comincerà a San Siro già stasera, venerdì 27 settembre 2024. Sarà interessante scoprire le scelte di Paulo Fonseca dopo una settimana serena grazie alla vittoria nel derby che ha decisamente mutato gli umori di tutto l’ambiente, restituendo fiducia ed entusiasmo al Milan. Adesso però sarà fondamentale non ripetere alcuni errori del recente passato, perché scivolare sulla ‘buccia di banana’ farebbe molto male…

Il Lecce invece proverà a scrivere la sorpresa, che sarebbe ancora più clamorosa dopo lo scivolone casalingo contro il Sassuolo in Coppa Italia. Poca fortuna per i salentini contro le squadre emiliane, considerato il precedente beffardo pareggio contro il Parma, staremo a vedere se Luca Gotti penserà a qualche cambiamento e la sede giusta per farlo è naturalmente l’analisi delle ultime notizie sulle probabili formazioni Milan Lecce.

PARLIAMO ANCHE DI PRONOSTICO E QUOTE

Consueta parentesi nell’analisi delle probabili formazioni è per il pronostico su Milan Lecce secondo l’agenzia Snai. Le quote sono praticamente a senso unico e il segno 1 è proposto a 1,35, mentre poi si sale già in maniera decisa per il pareggio (segno X a 5,25) e ancora di più in caso di impresa del Lecce, con il segno 2 che è quotato a 8,00.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE

DOPPIO CENTRAVANTI PER FONSECA?

Nelle probabili formazioni Milan Lecce la notizia è che dovremmo vedere il tandem d’attacco formato da Abraham e Morata, largo quindi al doppio centravanti e al modulo 4-4-2, anche se Loftus-Cheek potrebbe sostituire uno dei due (forse più lo spagnolo) e in quel caso avremo un 4-2-3-1. Per il resto, ecco naturalmente Maignan in porta e davanti a lui Emerson Royal a destra, l’eroe del derby Gabbia con uno fra Tomori (favorito) e Pavlovic centrali, infine Theo Hernandez a sinistra; in caso di 4-4-2 gli esterni giocherebbero a centrocampo, anche se sono molto offensivi trattandosi di Pulisic a destra e Leao a sinistra, infine nel cuore della mediana rossonera i due titolari dovrebbero essere Fofana e Reijnders.

MODULO SPECULARE PER GOTTI?

Curiosamente anche Luca Gotti ha esattamente lo stesso dubbio tattico nelle probabili formazioni Milan Lecce, con Krstovic e Rebic che dovrebbero formare la coppia d’attacco di un 4-4-2 ma con il secondo insidiato da Oudin, con il quale invece si passerebbe al 4-2-3-1. Di nuovo quindi siamo partiti dal reparto offensivo, per il resto possiamo citare Falcone in porta; la difesa a quattro formata da Pelmard, Baschirotto, Gaspar e Gallo da destra a sinistra; a centrocampo Dorgu in qualità di esterno destro, nel cuore del reparto la coppia composta da Ramadani e Coulibaly, infine a sinistra potrebbe esserci un ballottaggio tra il favorito Banda e Tete Morente.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE: IL TABELLINO

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Abraham, Morata. All. Fonseca.

LECCE (4-4-2): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Dorgu, Ramadani, Coulibaly, Banda; Rebic, Krstovic. All. Gotti.