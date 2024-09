VIDEO INTER MILAN (1-2), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

La domenica della quinta giornata di Serie A si è chiusa con il video Inter Milan che ha visto un San Siro gremito assistere alla vittoria dei rossoneri. La squadra di Fonseca è stata molto brava a rispondere alle forti critiche ricevute in settimana dopo la sconfitta con il Liverpool e a canalizzare le sue forze per stendere un’Inter non al livello. La partita è iniziata subito forte per il Milan che ha sbloccato il risultato dopo soli dieci minuti con una rete di Christian Pulisic che ha fatto una grande azione personale prima di presentarsi davanti a Sommer e superarlo con il destro. La risposta dell’Inter arriva a metà del primo tempo con Lautaro Martinez e Dimarco che alzano il livello e riescono a trovare il pareggio con un’ottima combinazione in grado di portare al tiro dell’esterno italiano che è riuscito a beffare Maignan con il mancino.

Dopo un buon primo tempo, però, l’Inter perde la sua brillantezza e si spegna anche per via di un centrocampo completamente addormentato. Ad approfittarne è ovviamente il Milan che alza il livello e sfiora diverse volte il vantaggio. Prima Leao e poi Abraham non trovano il gol per qualche centimetro salvando un’Inter aggrappata alle parate di Sommer. Il gol vittoria dei rossoneri arriva all’89’ da un calcio di punizione. Reijnders mette sul primo pallo un cross morbido che viene attaccato da Gabbia che trova il colpo di testa e batte Sommer anticipando Frattesi. Questi tre punti portano i rossoneri a quota 8 punti proprio insieme all’Inter e dopo un inizio molto difficile che ha messo in bilico Fonseca.

