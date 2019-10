Probabili formazioni Milan Lecce/ Quote, ancora dubbi per Pioli in attacco

Milan Lecce si gioca alle ore 20.45 a San Siro: le due formazioni daranno dunque vita al posticipo dell’ottava giornata di Serie A. La prima volta di Stefano Pioli come allenatore dei rossoneri porta inevitabilmente con sé una grande curiosità: quali saranno le sue mosse per le probabili formazioni di Milan Lecce? Di certo ci sarà il peso dell’obbligo di vincere fin da subito, perché il Milan non può certo rallentare in casa contro il Lecce se vuole risalire posizioni in classifica. Dal canto loro i salentini non se la passano benissimo, dopo la sconfitta contro l’Atalanta prima della sosta tornano ancora in Lombardia e puntano ad un bel risultato che per il Lecce sarebbe una grande spinta anche a livello psicologico. Andiamo allora a vedere quali quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Lecce.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante le recenti difficoltà rossonere, il pronostico di Milan Lecce dovrebbe essere a senso unico secondo le quote offerte dall’agenzia Snai: il segno 1 infatti è proposto a 1,40, mentre poi si sale a quota 4,75 con il segno X e fino a 7,75 volte la posta in palio in caso di segno 2 per un colpaccio del Lecce al Meazza.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LECCE

LE MOSSE DI PIOLI

La prima di Pioli come allenatore dei rossoneri porta dubbi ancora aperti nelle probabili formazioni di Milan Lecce. Il modulo tattico sarà il 4-3-3 con alcuni dubbi ancora aperti, soprattutto in attacco. Tutto chiaro invece in difesa: tra i pali vedremo ovviamente Gigio Donnarumma, davanti a lui non ci sarà lo squalificato Calabria, dunque spazio per Conti dal primo minuto assieme ai soliti Romagnoli e Musacchio, con Theo Hernandez che sarà preferito a Rodriguez come terzino sinistro. In mediana dovremmo vedere l’esclusione di Calhanoglu in favore di Paquetà al fianco di Biglia e Kessie. Come dicevamo, i dilemmi sono sopratutto nel tridente offensivo, nel quale l’unica certezza è Suso: Piatek dovrebbe essere la prima punta, ma potrebbe essere sostituito da Rafael Leao, il quale d’altronde è anche in ballottaggio con Rebic come esterno se il polacco sarà centravanti, infine non è del tutto da escludere che ci sia Calhanoglu avanzato sulla linea d’attacco.

LE SCELTE DI LIVERANI

Meno novità nelle probabili formazioni di Milan Lecce sono attese invece da parte di Fabio Liverani: il tecnico per la sfida di San Siro ha praticamente l’intera rosa a disposizione e di certo punterà solo sugli uomini più in forma per questa affascinante trasferta. Seguendo quindi il 4-3-1-2 già visto in stagione ecco che ci sarà Gabriel a guardia dei pali, in difesa davanti a lui non mancheranno i centrali Rossettini e Lucioni, con Rispoli terzino destro e Calderoni titolare a sinistra, in ballottaggio però con Dell’Orco. Per la mediana a tre invece i nomi che spiccano sono quelli di Majer, Tachtsidis e Tabanelli, anche perché Imbula è acciaccato. Qualche metro più avanti ecco Mancosu trequartista in appoggio alla coppia di attaccanti che dovrebbe essere formata da Falco e Babacar, mentre dovrebbe rimanere in panchina l’ex Lapadula, che in settimana si è allenato a parte.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 T. Hernandez; 79 Kessie, 20 Biglia, 39 Paquetà; 8 Suso, 9 Piatek, 17 Leao. All. Pioli.

Squalificati: Calabria, Castillejo.

Indisponibili: nessuno.

LECCE (4-3-1-2): 21 Gabriel; 29 Rispoli, 13 Rossettini, 5 Lucioni, 27 Calderoni; 37 Majer, 77 Tachtsidis, 23 Tabanelli; 8 Mancosu; 10 Falco, 30 Babacar. All. Liverani.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.



