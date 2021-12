Probabili formazioni Milan Liverpool/ Diretta tv, coperta cortissima per Pioli

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN LIVERPOOL: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si giocherà solo domani alle ore 21.00 a San Siro la sfida per l’ultimo turno dei gironi di Champions league tra Milan e Liverpool: vediamo quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni del match. Dopo dunque la comoda vittorie ottenuta sulla Salernitana nell’ultima della Serie A, il Diavolo torna protagonista tra le mura di casa ma non sono poche le preoccupazioni di Pioli in vista di tale incontro: con anche Pellegri fuori dai giochi, il tecnico approda alla partita più importante del club ad armi spuntate e con una rosa veramente risicata.

Non certo l’ideale, considerato che che sono vive ma poche le chance dei rossoneri di vincere e di strappare in extremis il pass che vale la qualificazione al prossimo turno di coppa. In una sfida poi che vede come rivale i Red Devils di Klopp, che pur già sicuri della qualificazione alla prossima fase, certo domani saranno comunque in campo impazienti di mettersi in mostra e fare bene contro un avversario di prestigio. Sarà sfida complicatissima: vediamo come i due allenatori si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Milan Liverpool.

MILAN LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Liverpool sarà garantita agli abbonati della piattaforma satellitare Sky, sui canali naturalmente di Sky Sport. Questo significa che, su abbonamento, sarà disponibile anche la diretta streaming video che sarà garantita tramite il servizio Sky Go, ma la Champions in streaming quest’anno è visibile anche su Mediaset Infinity.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN LIVERPOOL

LE MOSSE DI PIOLI

Per Stefano Pioli sono mosse quasi obbliga per le probabili formazioni di Milan Liverpool: le tante assenze che si contano in un po’ tutti i settori dello schieramento mettono davvero in difficoltà il tecnico, costretto dunque a chiudere ad alcuni giocatori l’ennesimo sforzo. Fissato il 4-2-3-1 di partenza, ecco che pur domani avremo di nuovo titolare in prima punta Zlatan Ibrahimovic, lasciato opportunamente a riposo durante l’ultima sfida di campionato: al fianco dello svedese riavremo Leao e Saelemaekers, con Brahim Diaz sulla linea della trequarti. Attenzione però a Junior Messias, che dopo aver salvato il risultato con l’Atletico Madrid, è certo il jolly di Pioli. Alle spalle dell’attacco sarà ovviamente riconferma per il duo a centrocampo con Kessie e Tonali. Pochi dubbi poi in difesa: con Calabria e Kjaer indisponibili, il quartetto di partenza vedrà domani Kalulu, Romagnoli, Romori e Theo Hernandez.

LE SCELTE DI KLOPP

Spazio al 4-3-3 invece per il Liverpool, con Klopp che pure potrebbe approfittare per fare qualche piccolo cambiamento nel suo 11: ovviamente senza arrivare ammirare la capacità esplosiva dell’11 inglese. Ecco che allora potremmo avere dal primo minuto in campo un trittico offensivo composto da Minamino, Origi e Mane: Diogo Jota e salta rimangono però pronti a intervenire dalla panchina. Per il centrocampo dei Red Devils rimane indispensabile un giocatore come il captano Henderson, che pure dovrebbe venir affiancato domani da Thiago e da Nagy Keita. In difesa pure non mancheranno dal primo minuto Alexander Arnold, Gomes, Mattia e Tsimikas, con Alisson ovviamente posto tra i pali

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Tsimikas; Henderson, Thiago, Keita; Minamino, Origi, Mané.



