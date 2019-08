Probabili formazioni Milan Manchester United/ Diretta tv, torna Paquetà (ICC 2019)

Studiamo le probabili formazioni di Milan Manchester United: la partita di International Champions Cup 2019 si gioca a Cardiff, alle ore 18:30 italiane di sabato 3 agosto, e mette a confronto due società storiche del calcio internazionale che però stanno cercando di superare un momento non brillantissimo. Gli impegni estivi proseguono per i rossoneri, che devono riscattare le due sconfitte di misura subite nel torneo estivo; Marco Giampaolo sta pian piano costruendo la sua formazione ideale e acquisendo certezze, dall’altra parte invece i Red Devils, che lo scorso anno avevano raggiunto i quarti di Champions League, vogliono tornare concretamente a lottare per il campionato e nell’ultimo impegno, a Shanghai, hanno superato il Tottenham in un antipasto di quello che vedremo in Premier League. possiamo dunque analizzare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco del celebre Millennium Stadium, valutando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Milan Manchester United.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come tutte le partite della International Champions Cup 2019, anche Milan Manchester United sarà trasmessa in diretta tv dall’emittente Sportitalia, che è in chiaro per tutti gli appassionati sul canale 60 del televisore. Ci sarà anche la consueta alternativa della diretta streaming video: basterà armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MANCHESTER UNITED

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Per Milan Manchester United Giampaolo ritrova soprattutto Paquetà, che si è riaggregato al gruppo dopo la vittoria della Copa America; il talento brasiliano tuttavia non dovrebbe essere utilizzato avendo pochi allenamenti sulle gambe, dunque sulla trequarti dovrebbe agire Suso che viene impiegato come supporto alle due punte. Partito Cutrone, il ballottaggio per fare la spalla di Piatek è un po’ più chiuso: aspettando un eventuale colpo di calciomercato è Castillejo che ricopre la posizione di seconda punta, lo spagnolo si può invertire facilmente con il connazionale Suso senza dimenticarsi che anche Krunic e Calhanoglu, al momento i due favoriti per agire sulle mezzali, possono fare qualche passo in avanti sul terreno di gioco. A comandare le operazioni in cabina di regia dovrebbe essere Lucas Biglia; alle spalle del centrocampo avremo una difesa nella quale Musacchio e Alessio Romagnoli saranno schierati come centrali a protezione di Gigio Donnarumma, sulle corsie laterali i favoriti – anche per l’infortunio occorso a Théo Hernandez – restano Andrea Conti e Ricardo Rodriguez.

GLI 11 DI SOLSKJAER

Ole Gunnar Solskjaer ha ancora a disposizione Romelu Lukaku, che però è ormai in uscita: dunque per adesso è Martial che gioca nel ruolo di prima punta, in un 4-2-3-1 nel quale l’allenatore norvegese dovrebbe sfruttare la presenza dei giovani e far giocare Greenwood e James come frecce esterne, a meno che ovviamente non si punti subito su Lingard e Rashford. Mata potrebbe agire in posizione centrale alle spalle del centravanti; la coppia titolare in mediana è sulla carta quella composta da Pogba e Matic, ma il giovane McTominay sgomita con vivo interesse considerando che il centrocampista francese potrebbe partire (anche se ormai il calciomercato in entrata sta per chiudersi e il Manchester United dunque avrebbe ben poco tempo per sostituire il Polpo). Davanti a De Gea saranno Smalling e Rojo a fare i centrali, Ashley Young potrebbe essere il terzino sinistro con licenza di spingere così come dall’altra parte del campo potrà fare Wan-Bissaka, volto nuovo di un Manchester United che punta a tornare grande.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; A. Conti, Musacchio, A. Romagnoli, Ri. Rodriguez; Krunic, Lucas Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek

Allenatore: Marco Giampaolo

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Smalling, Rojo, A. Young; Pogba, Matic; Greenwood, A. Pereira, James; Martial

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer



