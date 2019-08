Probabili formazioni Milan Manchester United/ Quote, spazio per Martial (ICC)

E’ prevista per questa sera alle ore 18,30 a Cardiff il test match per la International Champions cup 2019 tra Milan e Manchester United e siamo impazienti di verificare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. Benchè si tratti solo di un test match estivo, di fatto si tratta di un incontro di primo livello e banco di prova che sarà davvero utile per testare la condizione dei giocatori e la tenuta dello schieramento in vista di una stagione bollente (specie per gli inglesi, impegnati anche in coppe Uefa). Inutile dire che tale scontro sarà un‘occasione preziosa specialmente per i rossoneri, che ancora devono assimilare i nuovo concetti di Marco Giampaolo, arrivato ad occupare la panca del diavolo solo poche settimane fa. Per il momento la società milanese non ha raccolto molte soddisfazioni in termini di risultati, specie in questa ICC 2019, ma dal campo sono emersi parecchi segnali incoraggianti per quello che sarà l’11 ufficiale della prossima stagione. In tale senso ricordiamo poi che giusto pochi giorni fa hanno fatto ritorno in spogliatoio anche gli ultimi vacanzieri, come Lucas Paquetà: Giampaolo potrà dunque lavorare ora con uno spogliatoio praticamente al completo, già da oggi. Andiamo quindi a vedere quali saranno le sue mosse, come quelle di Soslkjaer per le probabili formazioni di Milan Manchester United.

QUOTE E PRONOSTICO

Complici i risultati poco lusinghieri nei primi match della ICC 2019 i rossoneri non godono del favore del pronostico, al contrario degli inglesi, di ritorno pure dal successo con il Tottenham. Se prendiamo in esame le quote date dal portale di scommesse snai ecco che nell’1×2 il successo dello United è stato fissato a 1,75, contro il più elevato 4,25 dei rossoneri: il pareggio vale la posta a 3,70.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MANCHESTER UNITED

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Per le probabili formazioni di Milan Manchester United, Giampaolo darà di nuovo fiducia al 4-2-3-1, dove però non vi saranno grandi novità rispetto agli ultimi titolari di questa ICC, tenuto conto che i nuovi arrivi nello spogliatoio, come Paquetà hanno nelle gambe appena pochi allenamenti. Ecco quindi che in avanti verrà data di nuovo fiducia al duo Piatek-Castillejo con il supporto di Suso sulla tre quarti. Maglie confermate poi nella mediana con Biglia in cabina di regia e la coppia Krunic-Calhanoglu ai lati, benché non manchino le alternative dalla panchina. Non vi sono dubbi poi per lo schieramento in difesa, posto di fronte al solito Gigio Donnarumma: vedremo Musacchio e Romagnoli al centro, mentre toccherà a Conti e Ricardo Rodriguez agire ai lati, pur con Calabria sempre pronto in panchina.

LE SCELTE DI SOLSKJAER

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di riferimento di Solskajer per i suoi Red Devils, che pure saranno in campo con una formazione praticamente titolare. Ci sarà De Gea tra i pali e di fronte al numero 1, si sono già presi la maglia da titolare Wan Bissaka, Smailing, Rojo e Young. In mediana per il Manchester United vi sarà poi spazio per Pogba e Matic, sempre che non venga dato spazio al giovane McTominay, come fatto con il Tottenham: sarà Pereira a collocarsi sulla tre quarti. In attacco ecco che si fanno avanti poi Greenwood e James sull’esterno mentre al centro verrà confermato dal primo minuto Martial, visto che Lukaku rimane caso caldo di mercato.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek All. Giampaolo

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) De Gea; Wan Bissaka, Smailing, Rojo, Young; Pogba, Matic; Grenenwood, Pereira, James; Martial All. Solskjaer



© RIPRODUZIONE RISERVATA