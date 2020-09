Probabili formazioni Milan Novara/ Quote, Kalulu dal primo minuto? (amichevole)

Occhi puntati ora sulle probabili formazioni di Milan Novara, prima amichevole estiva per i rossoneri di Mister Pioli, che si accenderà solo oggi pomeriggio alle ore 17.00 tra le mura del centro sportivo di Milanello. A circa una settimana dal primo raduno dopo le, pur brevissime, vacanze estive, ecco che il Diavolo è pronto a scendere in campo per mettere minuti nelle gambe e sfidare un avversario ben noto, in una delle classiche estive del club rossonero: parliamo ovviamente del Novara di Mister Banchieri, che tra pochi giorni darà il via a una nuova spumeggiante stagione nel campionato di Serie C. Un rivale dunque che ha da tempo dato il via alla propria preparazione e che certo vorrà dare il massimo contro il Diavolo: il quale pure scenderà in campo motivatissimo, benché si tratti solo della prima amichevole. Dopo tutto non scordiamo che da qui a due tre settimane la prima squadra di Pioli dovrà tornare in campo per la Serie A come per i preliminari di Europa league: serve dunque prepararsi al meglio fin da oggi. Vediamo allora come i due allenatori hanno studiato questo test match e qui saranno le loro mosse per le probabili formazioni di Milan Novara.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della partita amichevole non facciamo fatica a consegnare ai rossoneri il favore del pronostico. Anzi nell’1×2 fissato da bet365 ecco che il successo del Milan è stato dato a 1.20, contro il 9.00 segnato per il Novara: il pari vale 6.00 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN NOVARA

LE MOSSE DI PIOLI

Essendo solo la prima amichevole estiva per i rossoneri, ci risulta complicato fissare con certezza le mosse di Pioli per le probabili formazioni di Milan Novara, considerato poi che la rosa del Diavolo ancora non è completa. Oltre ai casi dubbi di mercato, non scordiamo che già molti dei giocatori sono stati richiamati per i rispettivi ritiri nazionali: considerato poi che lo stesso allenatore vorrà cambiare spesso e dare spazio a tutti, compresi parecchi giocatori della primavera, capiamo che alla vigilia sono parecchi i dubbi che si accendono. Pure, ricordando che Gigio Donnarumma non ci sarà oggi tra i pali, ecco che potremmo allora vedere qui il fratello Antonio dal primo minuto: in difesa potrebbe esserci spazio invece per Duarte e Kjaer, Theo Hernandez e magari il volto nuovo del mercato Kalulu, collocato a destra. Bresciani e Sala potrebbero collocarsi in mediana, mentre in avanti potrebbe esserci spazio per Halilovic, Calhanoglu e Rebic, con Capanni prima punta: questo se Ibrahimovic non vorrà affrettare il rientro in campo e rigelare un’emozione ai tifosi.

LE SCELTE DI BANCHIERI

Ci risulta invece molto piò semplice fissare un undici di partenza per il Novara, la cui preparazione in vista della prossima stagione è già in fase avanzata. Per il club azzurro la partita col il Milan è la seconda contro una big di fila: Banchieri dunque ha già in mentre il 4-2-3-1 con cui partire questo pomeriggio. Oggi infatti a Milanello si farà trovare pronto tra i pali Marricchi, mentre Pagani, Bove, Bellich e Cagnano si collocheranno in difesa, nonostante non manchino qui valide alternative dalla panchina. Per la mediana a due dovremmo rivedere dal primo minuto Collodel e Nardi, mentre Schiavi verrà avanzato sulla tre quarti. In attacco ecco pronta la coppia Cisco-Zunno sull’esterno mentre Bortolussi sarà prima punta contro i rossoneri, come già occorso contro il Torino solo tre giorni fa in amichevole.

IL TABELLINO

MILAN: A Donnarumma: T Hernandez, Duarte, Kjaer, Kalulu; Bresciani, Sala; Halilovic, Calhaonglu, Rebic; Capanni All. Pioli

NOVARA: Marricchi; Pagani, Bove, Bellich, Cagnano; Collodel, Nardi; cisco, Schiavi, Zunno; Bortolussi All. Banchieri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA