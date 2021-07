Probabili formazioni Milan Pro Sesto/ Pobega al fianco di Tonali? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PRO SESTO: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Con le probabili formazioni di Milan Pro Sesto vogliamo ora parlare della partita amichevole che le due squadre giocano sabato 17 luglio, e che rappresenta l’inizio dell’estate rossonera: al Centro Sportivo di Milanello è cominciato il raduno del Diavolo, che dopo aver timbrato la qualificazione in Champions League ha tanta voglia di migliorarsi ulteriormente, e dunque va a caccia di una stagione importante che potrebbe anche risolversi in una lotta per lo scudetto, soltanto sfiorato nel 2021.

Kaio Jorge al Milan?/ Calciomercato news, i rossoneri si fanno avanti con un'offerta

Agli ordini di Stefano Pioli ci sono già parecchi calciatori, ma altri ne arriveranno; alcuni di quelli che sono a Milanello stanno svolgendo lavoro differenziato perché reduci da interventi chirurgici e dunque oggi non dovrebbero venire impiegati. Sarà ancora una squadra abbastanza incompleta quella che vedremo contro l’avversaria di Serie C; a tale proposito proviamo quindi a ipotizzare quali potrebbero essere le scelte di Pioli per l’amichevole, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Pro Sesto.

Calciomercato Milan/ Niente PSG, i rossoneri si tengono Theo Hernandez

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PRO SESTO

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Pro Sesto ovviamente non sono poche le scelte a disposizione di Pioli: questo, specificando che si tratta della prima amichevole estiva e dunque sono tutti potenzialmente titolari, perché quelli che lo saranno per la stagione in effetti sono in numero ridotto. Dunque, se in porta ci sarà un duello tra Plizzari e Tatarusanu che potrebbero giocare un tempo a testa, in difesa la coppia centrale potrebbe essere composta da Tomori e Gabbia, con Alessio Romagnoli in attesa degli eventi e di una cessione che si è fatta via via sempre più probabile. Sulle corsie esterne i due prescelti potrebbero essere Andrea Conti e Theo Hernandez; sappiamo che anche Saelemaekers può giocare all’occorrenza come laterale basso e dunque, aspettando Calabria, il belga potrebbe essere provato in quella posizione lasciando così a Castillejo il compito di rimanere dalla metà campo in su. In mediana potrebbe esserci una coppia italiana e giovane, con Tonali e Pobega: quest’ultimo si gioca la conferma nella rosa o un eventuale prestito con tanti minuti, sulla trequarti allora è destinato ad agire Krunic con Hauge, che si deve rilanciare, a percorrere l’altra corsia. Come punta centrale, il favorito è Rafael Leao ma, per quanto abbiamo detto in precedenza, certamente anche Lorenzo Colombo rappresenta una valida soluzione.

Ballo-Touré al Milan?/ Calciomercato news, visite mediche per lui e Giroud

MILAN (4-2-3-1): Plizzari; A. Conti, Tomori, Gabbia, T. Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Krunic, Hauge; Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli



© RIPRODUZIONE RISERVATA