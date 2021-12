Probabili formazioni Milan Salernitana/ Quote, dubbio Ribery per Colantuono!

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALERNITANA: CHI IN CAMPO A SAN SIRO?

Appuntamento oggi alle ore 15.00 a San Siro per la sfida per la 16^ giornata della Serie A tra Milan e Salernitana: vediamo dunque quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni del match. Va subito detto che Pioli approda a un nuovo turno di campionato un diversi grattacapi. Alle già note assenze di Giroud, Ante Rebic, Calabria, e Castillejo, solo in settimana si sono aggiunti anche i forfait di Kjaer e Bennacer ed è dunque con una rosa davvero risicatissima (e stanca visto il doppio turno di campionato) che il Milan proverà oggi a fare bottino pieno.

Pure questo contro una Salernitana non al completo (anche se Colantuono ha recuperato almeno per la panchina Ribery) e pure non in grandissima condizione. Con solo un punto recuperato negli ultimi 5 incontri e pure il KO incassato per 2-0 contro la Juventus solo pochi giorni fa, il club campano non pare sulla carta un rivale temibile: pure i rossoneri sanno di non poter sottovalutare nessuno, specie quando le riserve di energie sono al minimo. Ci attende dunque un match importante e affatto scontato: vediamo come i due allenatori si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Milan Salernitana.

QUOTE E PREVISIONI

Benchè non siano pochi i problemi all’interno dello spogliatoio del Diavolo, pure è sempre Pioli il favorito dal pronostico. Esaminando le quote date dalla Eurobet per l’1×2 del match vediamo pure che oggi il successo del Milan è stato dato a 1.20, contro il più alto 14.00 segnato in favore della Salernitana: il pareggio pagherà la posta invece a 7.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALERNITANA

LE MOSSE DI PIOLI

Come accennato non sono davvero poche le assenze a cui Pioli dovrebbe porre rimedio oggi per fissare il solito 4-2-3-1: pure a parecchi giocatori il tecnico sarà costretto a chiedere gli straordinari. É il caso di Zlatan Ibrahimovic, che per forza di cose sarà oggi titolare dal primo minuto in prima punta: accanto allo svedese dovrebbero poi farsi vedere dal primo minuto Saelemaekers e Leao, ma attenzione a Messias, bel jolly dalla panchina e fresco di doppietta con il Genoa. Alle spalle dell’attacco dovrebbe poi farsi vedere dal primo minuto Brahim Diaz, mentre a centrocampo non dovrebbero andare sia Tonali che Kessiè, anche se Bakayoko rimane interessante alternativa anche a match in corso. In difesa mancando Kjaer, riavremo capitan Romagnoli al centro del reparto assieme a Tomori: Theo Hernandez e Kalulu saranno i titolari in corsia.

LE SCELTE DI COLANTUONO

Spazio al 4-4-2 invece per Colantuono, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Milan Salernitana: qui pure non saranno grandi sorprese da parte del tecnico in vista della trasferta milanese. Con Ribery ancora in forse, ecco che in attacco potrebbero farsi vedere dal primo minuto Bonazzoli e Simy in doppia punta (ma si passerebbe al tridente nel caso in cui il francese dovesse farcela), mentre alle loro spalle si farebbero avanti per le maglie a centrocampo Zortea, Coulibaly, Capezzi e Kechrida. Pure attenzione a Di Tacchio, sempre a disposizione dal primo minuto come pure Kastanos e Schiavone, che scalpitano dalla panchina. Per la difesa a 4 della squadra campana, il tecnico dovrebbe poi concedere nuova fiducia a Gagliolo e e Gyomber al centro, mentre sull’esterno si farebbero vedere dal primo minuto Veseli e Ranieri.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, T Hernandez, Kessie, Tonali; Saelemaekers, B Diaz, Leao; Ibrahimovic All. Pioli

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Ranieri, Gagliolo, Gyomber, Veseli; Zortea, Coulibaly, Capezzi, Kechrida; Simy, Bonazzoli All. Colantuono



