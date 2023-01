Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Diretta tv: Bennacer squalificato (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Milan Sassuolo presentiamo quali potrebbero essere le scelte di Stefano Pioli e Alessio Dionisi per la partita di domani all’ora di pranzo a San Siro, nella ventesima giornata di Serie A. Sotto i riflettori ci sono i rossoneri, che stanno vivendo un gennaio da incubo: l’eliminazione dalla Coppa Italia, la sconfitta in Supercoppa Italiana nel derby, in campionato due pareggi e poi il tracollo contro la Lazio, si è acceso l’allarme rosso(nero) e adesso si può solo vincere per fermare l’emorragia che sta mettendo a rischio anche il posto fra le prime quattro.

Anche il Sassuolo di Alessio Dionisi avrebbe tuttavia bisogno di dare una svolta alla sua finora deludente stagione, che mette gli emiliani addirittura a rischio nella corsa salvezza. Dopo il buon pareggio contro il Monza, servirebbe fare bene anche a San Siro, seguendo l’esempio del colpo dell’anno scorso, quando era tuttavia un altro Sassuolo. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali potrebbero essere le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Sassuolo.

MILAN SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Milan Sassuolo sarà una delle tre garantite anche sui canali di Sky Sport, di conseguenza poi aumenteranno pure le possibilità di seguire la diretta streaming video tramite Sky Go oltre che DAZN, dove le partite del massimo campionato sono naturalmente trasmesse tutte ad ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Sassuolo spicca l’assenza dello squalificato Bennacer, per cui al fianco di Tonali potrebbe giocare Krunic nel cuore della mediana rossonera. In difesa, fermo restando il modulo 4-2-3-1, la notizia è che potrebbe riposare Theo Hernandez (oltre a Tomori che ha riportato un problema più serio contro la Lazio), di conseguenza schieriamo Tatarusanu in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Calabria, Kjaer, Kalulu e Dest che potrebbero essere i titolari da destra a sinistra. Passando infine al reparto avanzato, ipotizziamo Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao da destra a sinistra alle spalle del centravanti Giroud, anche se i primi due potrebbero essere in ballottaggio rispettivamente con Messias e De Ketelaere.

LE MOSSE DI DIONISI

Sul fronte emiliano, le probabili formazioni di Milan Sassuolo ci dicono invece che l’allenatore neroverde Alessio Dionisi dovrebbe puntare sul suo consueto modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Pegolo in porta dal momento che Consigli è ancora infortunato; difesa a quattro con Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio da destra a sinistra; in mediana la certezza è Frattesi ma ci sono ben due maglie ancora in bilico, contese da Maxime Lopez e Obiang in cabina di regia e da Traoré e Thorstvedt per completare il centrocampo del Sassuolo; infine in attacco è infortunato Pinamonti e quindi c’è il ballottaggio tra Defrel e Alvarez per giocare in mezzo alle due ali Berardi a destra e Laurentié a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Dest; Krunic, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Traoré; Berardi, Defrel, Laurentié. All. Dionisi.











