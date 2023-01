Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Quote: Pioli perde anche Tomori (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Parlando delle probabili formazioni di Milan Sassuolo analizziamo la partita che si gioca a San Siro, alle ore 12:30 di domenica 29 gennaio, come lunch match nella 20^ giornata di Serie A 2022-2023. Le due squadre iniziano il loro girone di ritorno in una situazione complessa: il Milan nelle ultime uscite ha incassato tre gol in Supercoppa e quattro sul campo della Lazio, ha perso anche in Coppa Italia e in generale il suo post-Mondiale è stato pessimo, tanto da finire a -12 dal Napoli con scudetto quasi perso e uno scenario di incertezza che andrà risolto quanto prima con i risultati sul campo.

Parlando di crisi, il Sassuolo non è da meno: davvero netto il calo dei neroverdi, che nello scorso turno sono tornati a pareggiare ma non vincono da tempo, e ora si ritrovano quartultimi in classifica con appena 5 punti di vantaggio sul Verona. Servirà una sterzata anche qui, e allora scopriremo tutto tra poco; prima però possiamo fare la nostra rapida considerazione circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare per la partita di San Siro, quindi prendiamoci del tempo per valutare in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Milan Sassuolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico circa le probabili formazioni di Milan Sassuolo, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 20^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,75 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 6,00 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

GLI 11 DI PIOLI

Non c’è pace per Stefano Pioli, che per Milan Sassuolo ritrova Theo Hernandez ma perde Tomori (infortunio) e Bennacer (squalifica): per sostituire l’inglese ci sarà Kjaer che farà coppia con Kalulu – Theo torna regolarmente a sinistra con Calabria confermato a destra – mentre a centrocampo, per giocare al fianco di Tonali, si apre il ballottaggio tra Krunic e Pobega con il bosniaco che in questo momento sembra leggermente favorito, anche se siamo ai dettagli. Due testa a testa anche sulla trequarti: a destra Saelemaekers può sfilare la maglia a Junior Messias, al centro invece Brahim Diaz parte ancora in vantaggio su un De Ketelaere che rischia veramente di avere molti meno minuti rispetto a quelli che gli si prospettavano in estate, quando era stato salutato come l’acquisto di punta del calciomercato rossonero. Davanti giocherà per forza di cose Giroud; in porta Maignan continua il suo calvario personale, anche contro il Sassuolo il titolare sarà Tatarusanu.

LE SCELTE DI DIONISI

A proposito di portieri, Alessio Dionisi per Milan Sassuolo deve nuovamente rinunciare a Consigli che tornerà a febbraio: spazio allora a Pegolo, davanti al quale agirà una coppia difensiva con Erlic e Gian Marco Ferrari. Scelte fissate per i terzini, avremo Toljan sulla fascia destra e Rogério sul versante opposto. La buona notizia per il Sassuolo arriva a centrocampo, dove torna Maxime Lopez: pronto a giocare titolare e dunque a prendere in mano le chiavi della mediana e della squadra, riproponendo la fortunata coppia con Frattesi ma di fatto formando un reparto a tre, perché Hamed Traoré sarà impiegato come interno sul centrosinistra. Nel tridente avanzato bisogna fare a meno di Pinamonti, che sarebbe stato la soluzione primaria per la prima punta: in sua assenza Dionisi dovrebbe nuovamente puntare su Defrel, ai lati del francese i due titolari dovrebbero essere, ancora una volta, Domenico Berardi e Laurienté.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, H. Traoré; D. Berardi, Defrel, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi











