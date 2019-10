Probabili formazioni Milan Spal/ Diretta tv, ci sarà spazio per Duarte? (Serie A)

Dovremo attendere domani, alle ore 21,00 per la sfida della Serie A tra Milan e Spal, prevista a San Siro per la 10^ giornata di campionato: andiamo allora a vedere le mosse alla vigilia per le probabili formazioni. Non sono affatto pochi i dubbi che accompagno Pioli nel disegnare le probabili formazioni di Milan Spal: anche nell’ultimo banco di prova del campionato i rossoneri hanno mostrato limiti evidenti e fatto erroracci da matita rossa: il tecnico dve ancora trovare quindi il giusto schieramento e i giusti giocatori da cui ripartire ma ci vorrà tempo. Di contro poi oggi ci sarà la Spal di Semplici, desiderosa di rifarsi dopo il pareggio rimediato contro il Napoli solo lo scorso fine settimana. Andiamo allora a controllare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Spal.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN SPAL

LE MOSSE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Milan Spal, certo Pioli non rinuncerà al classico 4-3-3 ma sono ampi e parecchi i ballottaggi in corso per consegnare le maglie da titolari. Ecco che già in difesa potremmo notare delle novità: dopo la terribile prova di Calabria e Conti contro la Roma, ecco che ci sarà una chance per Duarte in corsia, in coppia con Theo Hernandez, tra le poche note positive a Milanello: Romagnoli e Musacchio saranno i soliti titolari al centro. Per la mediana questa volta, la prima ipotesi del tecnico potrebbe prevede Kessie, Bennacer e Paquetà, ma certo Biglia scalpita dalla panchina, come pure Bonaventura, tornato a disposizione. Non mancano le perplessità poi in attacco: nel tridente domani potremmo anche vedere Suso, Piatek e Calhanoglu dal primo minuto, ma Leao e Rebic sono sempre in cerca di spazio.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Minor drammi per fissare l’11 degli estensi nelle probabili formazioni di Milan Spal: di certo domani i biancoazzurri saranno in campo con il 3-5-2 e qui le maglie di massima sono già state fissate. Ecco quindi che in attacco vedremo il titolare (ed ex del match) Petagna, in coppia con uno tra Floccari e Paloschi. Nell’ampia mediana a cinque ecco che poi ci sarà spazio per Reca e Strefezza ai lati, mentre al centro le maglie sono già state consegnate a Missiroli, Valdifiori e Murgia, benchè anche Kurtic cerchi spazio, specie dopo il gol segnato al Napoli. Solide certezze per Semplici poi in difesa, dove Cionek, Vicari e Tomovic sono le prime scelte anche per la trasferta a San Siro.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma; 43 Duarte, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 79 Kessie, 4 Bennacer, 39 Paquetà; 8 Suso, 9 Piatek, 10 Calhanoglu All. Pioli

SPAL (3-5-2): 99 Berisha; 4 Cionek, 23 Vicari, 40 Tomovic; 21 Strefezza, 7 Missiroli, 6 Valdifiori, 11 Murgia, 13 Reca; 43 Paloschi, 37 Petagna All. Semplici



