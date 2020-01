Probabili formazioni Milan Spal/ Diretta tv: è il momento di Antonio Donnarumma?

Eccoci alla vigilia della sfida per gli ottavi della Coppa Italia, tra Milan e Spal, attesa ovviamente tra le mura di San Siro alle ore 18,00: vediamo dunque quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. In queste fasi di calciomercato così convulse siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le scelte di Pioli come di Semplici per le probabili formazioni di Milan Spal: la sfida di coppa infatti potrebbe rivelarsi anche un importante momento per presentare ai tifosi qualche volto nuovo. Portrebbe dunque essere il caso del nuovo difensore rossonero Simon Kjaer, che ha firmato solo pochi giorni fa il contratto con il club del diavolo. Andiamo dunque a controllare da vicino quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Spal.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che la sfida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Milan e Spal sarà visibile in diretta tv sul digitale terrestre e per la precisione al canale Rai2: diretta streaming video garantita tramite il noto portale Raiplay.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPAL

LE MOSSE DI PIOLI

In vista della prova di domani per la Coppa Italia, certo Pioli non rinuncerà al classico 4-3-3 per disegnare le probabili formazioni di Milan Spal: pure però non sono pochi i dubbi che si accendono nello spogliatoio rossonero. Primo nodo da risolver è quello per la maglia del numero 1, visto che Gigio Donnarumma si è fermato contro il Cagliari in Serie A e il vice Reina ha fatto le valigie per la Premier league: considerato che Begovic è sbarcato a Milano solo domenica, ecco che domani potrebbe essere la grande occasione per Antonio Donnarumma. In ogni caso, di fronte all’estreno difensore domani a San Siro non mancherà il capitano Romagnoli, che però potrebbe venir accompagnato dal volto nuovo Kjaer: Calabria e Ricardo Rodriguez paiono poi i primi nomi per le corsie. In mediana ecco che di certo Pioli non farà a meno di Bennacer in cabina di regia: al fianco pronti Krunic e Paquetà, con il brasiliano eventualmente avanzato in attacco, nel caso in cui il trittico Suso-Piatek-Leao non dovesse convincere.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Spazio al noto 3-5-2 per le probabili formazioni di Milan Spal per lo schieramento degli estensi: Semplici poi potrebbe dare spazio a parecchi titolari vista la particolare occasione. Ecco che in tal senso potrebbe essere sempre Berisha il numero 1 titolare tra i pali: di fronte ci sarà spazio per Tomovic (che ha saltato il match con la Fiorentina), come pure per Igor e Felipe. Nella mediana a cinque non sarà poi improbabile vedere la coppia Reca-Strefezza ia lati, mentre al centro mancherà di certo Kurtic, volato al Parma: spazio per Missiroli, Valdifiori e Murgia, considerato che D’Alessandro e Fares sono fermi in infermeria. Turnover annunciato infine nell’attacco della Spal: Floccari e Paloschi saranno i titolari domani a San Siro.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): A Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, R Rodriguez; Krunic, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Leao All. Pioli

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Igor, Felipe; Reca, Missiroli, Valdifiori, Murgia, Strefezza; Paloschi, Floccari All. Semplici



