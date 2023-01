Probabili formazioni Milan Torino/ Diretta tv: gioca Devis Vasquez? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: CHI GIOCA A SAN SIRO?

L’analisi delle probabili formazioni di Milan Torino ci porta a parlare della partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 11 gennaio, e che è valida per gli ottavi di Coppa Italia. I rossoneri tornano dunque a San Siro, dove domenica sera hanno pareggiato contro la Roma: due gol di vantaggio scialacquati in 6 minuti per un Milan che è nuovamente scivolato a 7 punti dal Napoli ed è anche stato agganciato dalla Juventus, settimana prossima avrà la Supercoppa e si trova dunque in un momento che potrebbe essere determinante per la stagione, con la Coppa Italia che giustamente avrà un peso per ora relativo.

Il Torino ovviamente ci crede: i granata in campionato hanno nuovamente rallentato (pareggio sul campo della Salernitana) ma la classifica dice che stanno facendo il loro, dunque avendo pochi affanni Ivan Juric studia la possibilità di fare il grande colpo a San Siro, anche se opererà comunque turnover. A tale proposito proviamo a ipotizzare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco nella partita di domani sera; aspettando che arrivi il momento di giocare, prendiamoci il tempo per fare la nostra consueta valutazione sulle probabili formazioni di Milan Torino.

DIRETTA MILAN TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Torino viene trasmessa da Canale 5: la Coppa Italia infatti è appannaggio, per questa stagione, delle reti Mediaset e per la partita in questione il canale di riferimento sarà al numero 5 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, ricordiamo che la stessa emittente mette a disposizione la possibilità di seguire il match in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play, oppure installarne la relativa app senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

GLI 11 DI PIOLI

È ragionevole pensare che Stefano Pioli voglia fare ampio turnover in Milan Torino: ipotizzando le sue scelte, in porta potrebbe arrivare l’esordio per il nuovo arrivato Devis Vasquez, davanti a lui si rilancia Gabbia e con lui potrebbe esserci Thiaw, mentre sugli esterni ecco Dest a destra e Calabria che può essere dirottato sull’altra corsia. Al centro del campo Tonali potrebbe comunque essere titolare, ma questo andrà visto: infatti c’è la soluzione rappresentata da Vranckx, che può assolutamente affiancare Pobega (in gol contro la Roma) per una linea davanti alla difesa che sarebbe inedita ma comunque molto interessante. De Ketelaere e Messias torneranno titolari per questa partita di Coppa Italia, anche perché Krunic è infortunato; da valutare l’esterno sinistro sulla trequarti, potrebbe anche essere Saelemaekers che cambierà fascia così da far rifiatare Rafael Leao. Come prima punta, potrebbe farcela Origi: in alternativa più Lazetic che Giroud, perché anche il centravanti francese ha bisogno di riposo.

LE SCELTE DI JURIC

Turnover anche per Ivan Juric, che in Milan Torino punta sempre sul 3-4-2-1 ma cambiando alcuni degli interpreti. Etrit Berisha può giocare come portiere; Djidji e Ricardo Rodriguez tornerebbero titolari in difesa con Zima o Buongiorno a completare la linea. Sugli esterni, possibile che il tecnico croato voglia puntare su Singo e almeno uno tra Lazaro e Vojvoda, ma naturalmente resta viva anche l’opzione Bayeye; in mezzo al campo Samuele Ricci si prepara a prendere il posto in cabina di regia scalzando Lukic, e dunque come secondo mediano il ruolo dovrebbe essere di Linetty. Davanti invece Aleksey Miranchuk, entrato dalla panchina contro la Salernitana, dovrebbe essere titolare a tutti gli effetti; con lui allora spazio a uno tra Vlasic e Radonjic, con Sanabria prima punta. A meno che si punti su Karamoh, ma staremo a vedere…

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): D. Vasquez; Dest, Gabbia, Thiaw, Calabria; Pobega, Vranckx; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Origi. Allenatore: Stefano Pioli

TORINO (3-4-2-1): E. Berisha; Zima, Djidji, Ri. Rodriguez; Singo, S. Ricci, Linetty, Vojvoda; Karamoh, Al. Miranchuk; Radonjic. Allenatore: Ivan Juric











