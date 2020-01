Probabili formazioni Milan Udinese/ Diretta tv: Ibrahimovic torna titolare (Serie A)

Si accenderà solo domani alle ore 12,30 tra le mura di San Siro, la sfida per la 20^ giornata di Serie A tra Milan e Udinese: andiamo subito a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni. Alla vigilia del lunch match di questa domenica, infatti vi è molta curiosità intorno alle mosse di Pioli e Gotti per le probabili formazioni di Milan Udinese, tenuto conto che entrambe le formazioni sono già scese in campo in settimana per la Coppa Italia, sia pure con alterne fortune. Le ultime novità di mercato poi stanno non poco movimentando i due spogliatoi, che pure si approcciano alla diretta di domani a mezzogiorno con grande voglia di mettersi in mostra sull’erba di San Siro.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Udinese sarà garantita da Dazn1: il canale è disponibile al numero 209 del decoder di Sky e, grazie alla sinergia tra le due emittenti, anche gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire questa partita (i clienti da più di tre anni avranno accesso al canale anche qualora non fossero abbonati Dazn). In alternativa, naturalmente, resta valida l’opzione della diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone sui quali installare la nuova piattaforma.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE

LE MOSSE DI PIOLI

In vista della 20^ giornata di Serie A. non c’era ragione per cui Pioli, nel fissare le probabili formazioni di Milan Udinese, non debba dare di nuovo fiducia al 4-4-2 come modulo di partenza, visto i buoni risultati ottenuti nelle ultime due partite. Con un attacco a due punte, ecco che domani tornerà a San Siro come titolare Zlatan Ibrahimovic, affiancato magari da Leao, che con lo svedese ha ben fatto contro il Cagliari settimana scorsa. In tal caso allora vedremo arretrato sulla mediana Calhanoglu, che farà compagnia a Bennacer, Kessie e Bonaventura: pure rimangono tra le valide alternative anche Castillejo e Krunic. Sono poi solide certezze per Stefano Pioli nel reparto a 4 della difesa: Theo Hernandez e Calabria controlleranno le corsie esterne, mentre Musacchio e Romagnoli saranno titolari al centro, anche se Kajer certo scalpita dalla panchina. Tra i pali tornerà poi Gianluigi Donnarumma, dopo aver lasciato al fratello Antonio lo spazio in Coppa: è ancora presto per far esordire Begovic.

LE SCELTE DI GOTTI

Per le probabili formazioni di Milan Udinese, Gotti invece certo non rinuncerà al classico 3-5-2, dove ovviamente tra i pali vedrà dal primo minuto in campo l’argentino Musso. Sono poi maglie già consegnate nella difesa dei friulani, dove le prime scelte del tecnico rimangono i soliti Becao, Troost Ekong e Nuytinck, anche se dalla panchina De Maio rimane un’alternativa più che valida. Non si accedono poi grandi ballottaggi alla vigilia del fischio d’inizio neppure nel reparto a 5 a centrocampo: qui infatti non dubitano della loro titolarità Fofana, Mandragora e De Paul: ai lati pure si sistemeranno Stryger larsen e Sema, ancora dal primo minuto. Gotti ha poi le idee ben chiare anche per lo schieramento offensivo della sua Udinese: nella 20^ giornata di Serie A si fanno avanti Okaka e Lasagna, ma non mancano le alternative dalla panchina.

IL TABELLINO

MILAN (4-4-2): 99 G Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 T Hernandez; 5 Bonaventura, 4 Bennacer, 79 Kessie, 10 Calhanoglu; 21 Ibrahimovic, 17 Leao All. Pioli

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 5 Troost Ekong, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 12 Sema; 7 Okaka, 15 Lasagna All. Gotti



© RIPRODUZIONE RISERVATA