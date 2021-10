Probabili formazioni Milan Verona/ Quote, Pioli perde anche Theo Hernandez! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Verona ci conducono a parlare della partita che si gioca a San Siro, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 16 ottobre: i rossoneri nell’ottava giornata di Serie A 2021-2022 vanno a caccia del primo posto, che potrebbe durare solo poche ore (il Napoli giocherà domani) ma anche essere effettivo al termine del turno. Intanto Stefano Pioli si gode il momento, fatto di 6 vittorie e un pareggio e l’ultima impresa andando a schiantare l’Atalanta a Bergamo, partita dominata al netto degli ultimi, frenetici e rischiosissimi minuti.

Il Milan insomma funziona, e sembra farlo anche meglio della passata stagione. A San Siro però arriva un Verona rinfrancato dall’arrivo di Igor Tudor in panchina: il 4-0 rifilato allo Spezia prima della sosta ha rappresentato la seconda vittoria in quattro gare, l’Hellas aveva battuto anche la Roma e sta iniziando a ingranare la marcia come già nelle ultime stagioni, sperando ovviamente che questo grande momento possa durare. Noi ora aspettiamo che la partita si giochi, ma nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Verona.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Milan Verona è stato tracciato anche dall’agenzia Snai, e allora andiamo a vedere cosa ha previsto il bookmaker per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 1,45 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, con l’eventualità del pareggio (segno X) la vostra vincita ammonterebbe a 4,75 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei biancocelesti, il vostro guadagno corrisponderebbe a 6,50 volte l’importo che avrete investito.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

I DUBBI DI PIOLI

Non c’è pace per Pioli, perché leggendo le probabili formazioni di Milan Verona scopriamo che tornano Giroud e Ibrahimovic ma si fermano Calabria e soprattutto Maignan, che viene operato al polso e dunque lascerà spazio a Tatarusanu, e Theo Hernandez che è positivo al Coronavirus. Dunque una difesa incompleta, nella quale Kjaer potrebbe riposare in vista della Champions League lasciando che sia Alessio Romagnoli a operare al fianco di Tomori; a sinistra ci sarà verosimilmente Ballo-Touré con Kalulu a destra, a centrocampo qualche timida possibilità di vedere Bennacer per dare il cambio a Tonali con la conferma di Kessié, poi avremo una trequarti sostanzialmente obbligata per gli infortuni, e dunque sarà ancora Saelemaekers a giocare come esterno destro lasciando a Rafael Leao la corsia sinistra, in mezzo Brahim Diaz opererà alle spalle di Rebic che, nonostante il ritorno di Giroud, dovrebbe avere ancora la maglia da titolare.

GLI 11 DI TUDOR

Tudor, nell’approcciare le probabili formazioni di Milan Verona, deve verificare le condizioni di Faraoni e Ilic che non sono al top: in mezzo al campo il posto del serbo lo potrebbe prendere Hongla (favorito su Tamèze), mentre con il forfait dell’ex Inter e Udinese sarebbe Casale a scalare sulla corsia destra, il che significa che Ceccherini avrebbe una maglia in difesa per completare la linea con Dawidowicz e Gunter. In porta naturalmente avremo Montipò, mentre la fascia sinistra sarà la più offensiva vista la presenza di Lazovic; in mezzo al campo, detto di Ilic, l’altra maglia sarà di Bessa che ormai si è guadagnato i gradi del titolare; da definire, riguardo l’attacco, il modulo che dipenderà dalla posizione di Caprari, il quale infatti potrebbe operare come secondo attaccante al fianco di Giovanni Simeone (in vantaggio sull’ex Kalinic) oppure fare un passo indietro e piazzarsi sulla trequarti insieme a Barak, uno degli intoccabili di casa Verona.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Al. Romagnoli, Ballo-Touré; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Ilic, Bessa, Lazovic; Barak; Caprari, G. Simeone. Allenatore: Igor Tudor



