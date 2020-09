Probabili formazioni Milan Vicenza/ Chi alle spalle di Ibrahimovic?

Milan Vicenza si gioca alle ore 17.00, quando le due formazioni saranno attese in campo a Milanello per l’amichevole pre-campionato che metterà di fronte i rossoneri di Stefano Pioli ai biancorossi veneti, neopromossi dalla Serie C alla Serie B. C’è dunque grande curiosità anche a proposito delle mosse di Stefano Pioli circa le probabili formazioni di Milan Vicenza, perché mancano ormai meno di due settimane al debutto in campionato contro il Bologna. I rossoneri arrivano dalla vittoria per 4-1 nel recente test amichevole contro il Monza di sabato scorso, tecnicamente di livello simile ma con molte più implicazioni psicologiche e affettive, mentre il Vicenza si presenterà a Milanello per un test naturalmente di massimo prestigio in vista dell’inizio del campionato cadetto. Sotto i riflettori delle probabili formazioni di Milan Vicenza ci sono però soprattutto alcuni giocatori rossoneri, vediamo quali potrebbero essere le mosse di Pioli.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VICENZA

LE MOSSE DI PIOLI

Approfondiamo allora senza indugio l’analisi delle probabili formazioni di Milan Vicenza, partita amichevole nella quale i rossoneri di Stefano Pioli devono ancora fare i conti con le assenze dei giocatori che già avevano dovuto saltare la precedente amichevole contro il Monza perché impegnati con le rispettive Nazionali.

I protagonisti rossoneri potrebbero essere ancora gli stessi, ma con alcune possibili novità fra i titolari, in ogni caso potremmo di nuovo disegnare un modulo 4-2-3-1 che come titolari potrebbe avere Antonio Donnarumma fra i pali del Diavolo; nella difesa a quattro Calabria a destra, la strana coppia centrale Duarte-Bellodi e Theo Hernandez a sinistra; in mediana Bennacer e Kessié, con Krunic e il giovane Pobega però alternative magari anche dal primo minuto; sulla trequarti potrebbe ancora trovare spazio il figlio d’arte Maldini, magari con l’esordio da titolare di Brahim Diaz (in ballottaggio con Paquetà) e infine Castillejo in appoggio a Ibrahimovic, che sarà naturalmente il titolare al centro dell’attacco del Milan.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): A. Donnarumma; Calabria, Duarte, Bellodi, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Maldini, Brahim Diaz, Castillejo; Ibrahimovic. All. Pioli.



