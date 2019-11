Probabili formazioni Monchengladbach Roma/ Quote, Mancini ancora in mediana

Si giocherà questa sera alle ore 21,00 tra le mura del Borussia Park, la sfida per il 4^ turno del girone J dell’Europa League tra Monchengladbach e Roma: vediamo allora quali saranno le probabili formazioni che vedremo oggi in campo. I tre punti messi in palio oggi pesano moltissimo e naturalmente sia a Rose come a Fonseca non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Monchengladbach Roma: pure però entrambi gli allenatori ancora una volta dovranno fare i conti con una rosa davvero risicata. Certo in casa dei giallorossi la situazione appare meno disperata rispetto a pochi giorni fa: l’infermeria rimane ben piena ma di certo questa sera il tecnico potrà attuare uno schieramento diverso rispetto agli 11 scesi in campo nel weekend di campionato contro il Napoli. Le conferme in campo però non mancheranno da entrambi i lati del campo. Andiamo allora ad esaminare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Monchengladbach e Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il pareggio firmato nel turno di andata, per il pronostico di questo match di Europa league, pesa molto nelle quote il fattore campo. Il portale snai per l’1×2 ecco infatti che concede al Monchengladbach la valutazione per la vittoria di 2,05, contro il più elevato 3,35 della Roma: il pari vale invece 3,65.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONCHENGLADBACH ROMA

LE MOSSE DI ROSE

Per il big match casalingo dell’Europa league, che pone in palio tre punti di peso, ecco che Rose dovrebbe schierare i suoi secondo il 4-2-3-1, anche se di recente ci ha fatto vedere pure un ottimo 3-5-2: di fatto la lista dei titolari dovrebbe essere più o meno la stessa in entrambe le soluzioni. Ecco infatti che già in attacco le mosse sono ben poche causa infortuni: sarà Thuram il leader in attacco, con il supporto di Stindl e Hermann ai lati, pur con Neuhaus adibito sulla tre quarti. Per la mediana le maglie sono già consegnate a Zakaria e Kramer, ma certo rimane a disposizione Hofmann, già visto in campo solo pochi giorni fa in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen. Anche in difesa Rose non pare avere grandi dubbi: saranno Jantschke e Elvedi i titolari dal primo minuto al centro del reparto, con Lainer e Bensebaini ai lati.

LE SCELTE DI FONSECA

Per l’insidiosa trasferta tedesca il tecnico lusitano non rinuncerà al consolidato 4-2-3-1, che non è stato scalfito neppure dai tanti infortuni occorsi nelle scorse settimane. Al netto dei forfait, ecco che allora per le probabili formazioni di Monchengladbach Roma, sarà sempre Dzeko il titolare in prima punta, con Kluivert e Perotti ai lati: sulla tre quarti a sostegno non mancherà Zaniolo, vero jolly in mano all0’allenatore di Trigoria. Per la mediana a due poi la prima ipotesi vede ancora il duo con Mancini e Veretout, ma Pastore rimane a disposizione anche dalla panchina, mentre Diawara e Pellegrini sono ancora fermi in infermeria. Inoltre per la Roma stasera dovremmo rivedere dal primo minuto in difesa capitan Florenzi: col numero 24 sarà spazio per Kolarov ai alti, mentre al centro rivedremo dal primo minuto Fazio e Smalling, davanti a Pau Lopez.

IL TABELLINO

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): 1 Sommer; 18 Lainer, 24 Jantschke, 30 Elvedi, 25 Bensebaini; 8 Zakaria, 6 Kramer; 7 Herrmann, 32 Neuhaus, 13 Stindl; 10 Thuram. All. Rose

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 24 Florenzi, 20 Fazio, 6 Smalling, 11 Kolarov; 21 Veretout, 23 Mancini; 99 Kluivert, 22 Zaniolo, 8 Perotti; 9 Dzeko. All. Fonseca



