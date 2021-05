Probabili formazioni Monza Cittadella/ Quote, tornano Bellusci e Boateng (Serie B)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA CITTADELLA: CHI GIOCA ALL’U-POWER STADIUM?

Andiamo a scoprire le probabili formazioni di Monza Cittadella: alle ore 20:45 di giovedì 20 maggio le due squadre scendono in campo per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B 2020-2021. Situazione compromessa per i brianzoli? Forse, anche se Adriano Galliani ha dato ampi segnali in senso contrario: intanto lunedì il Cittadella ha vinto 3-0 al Tombolato, e questo significa che per timbrare la finale il Monza dovrà replicare i gol di scarto (con uguale differenza reti passa la squadra meglio piazzata in classifica, cioè quella biancorossa).

Un’impresa senza mezzi termini, ma che i brianzoli possono realizzare: sulla singola partita sono in grado di battere chiunque e anche con ampio margine (lo hanno dimostrato), il problema è che i veneti potranno impostare una partita sapendo di avere un bel vantaggio, e che psicologicamente sono decisamente messi meglio. Sia come sia non resta che vedere quello che succederà in campo, nel frattempo prendiamoci un attimo per leggere insieme le probabili formazioni di Monza Cittadella.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Monza Cittadella, e dunque vediamo quali siano le quote ufficiali: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa porta in dote un guadagno che ammonta a 1,87 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) vi farebbe guadagnare 3,35 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, andreste a intascare una cifra corrispondente a 4,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA CITTADELLA

I DUBBI DI BROCCHI

Cristian Brocchi ritrova Kevin Prince Boateng, ma dalle probabili formazioni di Monza Cittadella è assente Paletta che si è fatto male lunedì. In difesa rientrerà sicuramente Bellusci, quindi Filippo Scaglia insidia il posto di Pirola più che di Bettella, con entrambi favoriti; in porta andrà Di Gregorio, a sinistra giocherà Carlos Augusto mentre a destra potremmo vedere D’Alessandro, perché a questo punto è rimasto ben poco da difendere e dunque l’ex di Atalanta, Cesena e Benevento (tra le altre) sembra più attrezzato per questo tipo di gara, rispetto a Sampirisi o Giulio Donati. Avremo poi una mediana con Frattesi unico certo della maglia, pronti Barillà e Colpani con la probabile esclusione di Armellino e un Barberis in dubbio; abbiamo detto del rientro di Boateng, ma in attacco Dany Mota dovrebbe conservare il suo posto e al suo fianco agirebbe Balotelli, pronto a salvare la baracca e in vantaggio su Gytkjaer, che potrebbe scalzare il giovane portoghese.

LE SCELTE DI VENTURATO

Roberto Venturato, nelle probabili formazioni di Monza Cittadella, non potrà contare sugli squalificati Adorni e Branca: Perticone o Camigliano per affiancare Frare al centro della difesa (con Kastrati in porta), Pavan o D’Urso per la mediana dove Iori e Vita saranno confermati, anche se Gargiulo preme per una maglia. Possibile anche che il tecnico guardi già all’eventuale finale: in questo senso Proia, ammonito all’andata, andrebbe in panchina con l’avanzamento di Vita e l’inserimento di entrambe le mezzali di cui sopra, anche se pure Gargiulo resta una soluzione interessante. A centrocampo insomma il Cittadella ha tanti giocatori su cui poter contare, e le scelte di Venturato dipenderanno anche dal tipo di partita che l’allenatore vorrà impostare. Davanti il ballottaggio dovrebbe riguardare Tsadjout e Ogunseye: difficile che a rimanere fuori sia il Baldini autore di una tripletta lunedì pomeriggio, anche se poi potrebbe sempre andare in questo modo…

IL TABELLINO DI MONZA CITTADELLA

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Bellusci, Pirola; D’Alessandro, Frattesi, Barberis, Colpani, Carlos Augusto; Balotelli, Dany Mota. Allenatore: Cristian Brocchi

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Camigliano, D. Donnarumma; Gargiulo, Iori, D’Urso; Vita; Ogunseye, Baldini. Allenatore: Roberto Venturato



