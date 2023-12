PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS/ Quote, quattro assenti per parte (Serie A, 1 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS: GLI ASSENTI

Purtroppo saranno numerosi questa sera gli assenti dalle probabili formazioni di Monza Juventus. Cominciando dalle situazioni “partcolari”, ecco innanzitutto la squalifica del bianconero Fagioli per il caso calcioscommesse e le sospensioni del Papu Gomez da una parte e di Pogba dall’altra per la positività al doping, anche se ormai queste assenze sono abituali. Passando in infermeria, ecco tre assenti per i padroni di casa del Monza di mister Raffaele Palladino: si tratta di Izzo per un infortunio al piede sinistro, l’acciaccato Vignato e soprattutto lo sfortunatissimo Caprari, che starà fuori fino alla prossima primavera per la lesione al legamento crociato anteriore.

Per quanto riguarda invece la Juventus di Massimiliano Allegri, sono adesso due i calciatori infortunati: De Sciglio sta recuperando dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, mentre il nuovo acquisto Weah è fermo ai box a causa di una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Monza Juventus ci introducono alla partita che si gioca venerdì 1 dicembre: anticipo nella quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024, un match importante per una Juventus che, dopo aver pareggiato contro l’Inter, ha ancora l’occasione per prendersi la vetta del campionato e stavolta può sfruttare la trasferta dei nerazzurri a Napoli per essere ufficialmente al comando, anche al termine del turno, proseguendo la corsa verso uno scudetto che, per come sta andando, non può non essere un obiettivo concreto al netto della calma predicata da Massimiliano Allegri.

Bene anche il Monza, ovviamente in proporzione: con il pareggio di Cagliari i brianzoli sono saliti al nono posto in classifica, continuando a tenere d’occhio una zona europea che è assolutamente vicina e che dunque, almeno idealmente e come motivazione, può essere un traguardo cui pensare. Scopriremo presto cosa succederà all’U-Power Stadium, nel frattempo dobbiamo fare le nostre solite considerazioni sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori e dunque andiamo a leggere in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Monza Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Monza Juventus, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,35 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS

LE SCELTE DI PALLADINO

Il primo dato di cui parlare nelle probabili formazioni di Monza Juventus è che Raffaele Palladino deve rinunciare a Izzo e Caprari, mentre Samuele Vignato è in dubbio: in difesa dunque le scelte dovrebbero vertere su Pablo Marì, che sarà al comando dello schieramento davanti a Di Gregorio, Danilo D’Ambrosio e Caldirola che sono due veterani che stanno dando il loro prezioso contributo. Sulle corsie laterali scelte diverse: a destra il tuttofare Ciurria che è una sorta di esterno adattato in grado di spingere e tagliare dentro il campo, pericoloso anche in zona gol, a sinistra invece Kyriakopoulos che dovrebbe essere più bloccato. In mezzo al campo un altro ex Inter come Gagliardini, cui farà compagnia Pessina; ad avanzare sulla trequarti sarà Colpani, che è il calciatore italiano con più gol in questa Serie A. Il reparto offensivo sarà formato da Dany Mota, tecnicamente un ex avendo giocato nella Juventus U23, e Lorenzo Colombo ricordando la sospensione di Alejandro Gomez.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Il lato bianconero delle probabili formazioni di Monza Juventus ci dice che, oltre ai noti Pogba, Fagioli e De Sciglio, i bianconeri continuano a essere senza Timothy Weah: per questo Massimiliano Allegri conferma Cambiaso sulla destra e gli affianca McKennie, tornato importante nel progetto della squadra. A completare il centrocampo avremo la regia di Locatelli, che torna titolare, e Rabiot che si piazza sull’altra mezzala, mentre Kostic sarà inevitabilmente il laterale sulla corsia mancina. In difesa, importante il recupero di Danilo: il capitano dovrebbe già essere pronto dal primo minuto, dunque a fargli posto sarà Rugani che pure ha fatto molto bene nelle partite in cui è stato chiamato in causa. Gatti e Bremer infatti non sembrano essere in discussione; in porta Szczesny rimane in vantaggio su Perin, in attacco Vlahovic è tornato a segnare contro l’Inter e dunque dovrebbe essere confermato, a fargli compagnia avremo Federico Chiesa che nel derby d’Italia ha fornito l’assist al serbo, e che rimane comunque la prima scelta offensiva della Juventus in termini assoluti.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS: IL TABELLINO

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani; Dany Mota, L. Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri











